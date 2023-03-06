Giriş Tarihi: 06.03.2023 06:24
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
06:28
Takoz kafalılara dönüşüm dersi! İşte Başkan Erdoğan'ın örnek gösterdiği o konutlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki günkü açıklamasında Türkiye'ye örnek gösterdiği Üsküdar'daki kentsel dönüşüm konutlarını SABAH yerinde görüntüledi. Üsküdar Belediyesi öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğinde yapılan Çamlıca Camii ile Ferah ve Kirazlıtepe kentsel dönüşüm alanında mahalle dokusunu merkeze alan, yatay mimarîyle inşa edilen depreme dayanıklı konforlu konutlar yer alıyor.