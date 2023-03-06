Takoz kafalılara dönüşüm dersi! İşte Başkan Erdoğan’ın örnek gösterdiği o konutlar

Erdoğan, önceki gün gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Şöyle Çamlıca Cami'nin altındaki o Ferah Mahallesi, Küplüce, oralardaki yaptığımız konutları bir görmenizi isterim. Eğer oralardan bir çekim yaparsanız, bakın bu kısa süre içerisinde bu konutları nasıl yaptığımızı görürsünüz." ifadelerini kullandı.



