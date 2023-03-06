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Haberler Galeri Takoz kafalılara dönüşüm dersi! İşte Başkan Erdoğan'ın örnek gösterdiği o konutlar
Giriş Tarihi: 06.03.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 06:28

Takoz kafalılara dönüşüm dersi! İşte Başkan Erdoğan'ın örnek gösterdiği o konutlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki günkü açıklamasında Türkiye'ye örnek gösterdiği Üsküdar'daki kentsel dönüşüm konutlarını SABAH yerinde görüntüledi. Üsküdar Belediyesi öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğinde yapılan Çamlıca Camii ile Ferah ve Kirazlıtepe kentsel dönüşüm alanında mahalle dokusunu merkeze alan, yatay mimarîyle inşa edilen depreme dayanıklı konforlu konutlar yer alıyor.

MUSTAFA BAKIRHAN
Takoz kafalılara dönüşüm dersi! İşte Başkan Erdoğan’ın örnek gösterdiği o konutlar

Üsküdar Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliğiyle Çamlıca Cami ile Ferah ve Kirazlıtepe mahallelerinde başlattığı kentsel dönüşüm Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm Türkiye'ye örnek gösterildi.

Takoz kafalılara dönüşüm dersi! İşte Başkan Erdoğan’ın örnek gösterdiği o konutlar

Erdoğan, önceki gün gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Şöyle Çamlıca Cami'nin altındaki o Ferah Mahallesi, Küplüce, oralardaki yaptığımız konutları bir görmenizi isterim. Eğer oralardan bir çekim yaparsanız, bakın bu kısa süre içerisinde bu konutları nasıl yaptığımızı görürsünüz." ifadelerini kullandı.

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Takoz kafalılara dönüşüm dersi! İşte Başkan Erdoğan’ın örnek gösterdiği o konutlar

185 bin 550 metre karelik alanda başlayan ve 504'ü konut 47'si ticari alan olan ilk etabı teslim edilen projenin ikinci ve üçüncü etapları 2023 yılı sonuna kadar teslim edilecek. SABAH muhabiri dün Başkan Erdoğan'ın tüm Türkiye'ye örnek gösterdiği kentsel dönüşüm alanını gezerek örnek daireyi görüntüledi.

Takoz kafalılara dönüşüm dersi! İşte Başkan Erdoğan’ın örnek gösterdiği o konutlar

CHP BURAYI DA TIKAMAK İSTEDİ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in 2014'te göreve gelmesiyle başlayan süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Üsküdar Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Takoz kafalılara dönüşüm dersi! İşte Başkan Erdoğan’ın örnek gösterdiği o konutlar

Protokol kapsamında sahadaki vatandaşlarla görüşme, anlaşma, hak sahipliği tespiti, uzlaşması, binaların yıkımı ve ruhsat süreçleri Üsküdar Belediyesi, sahada yapılacak uygulamalar TOKİ, yapılacak uygulamaların finansal kaynağı bakanlık, alt yapı ve yollar ise İBB tarafından yapılacaktı. İBB yükümlülüklerini yapmayınca alt yapı ve yolları da TOKİ yaptı. CHP'li belediye meclis üyeleri kentsel dönüşümle ilgili dava açarak süreci tıkamak istedi.

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