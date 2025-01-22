Giriş Tarihi: 22.01.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
17:01
Tanju Özcan’ın kuzeni Sedat Gülener 1 haftada raporu değiştirmiş: İşte Bolu’da 76 canı hayattan koparan o ihmal!
Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yitirdiği 76 canına ağladı. Facianın arkasından ise Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediyesi'nin ihmali çıktı. CHP'li Başkan Tanju Özcan "Sorumluluk alanımda değil" dese de gerçekler ortaya çıktı. Öyle ki 25 Aralık 2024'te yapılan denetimlerde otel yangına karşı yetersiz çıktı. Ancak Tanju Özcan'ın dayısının oğlu olan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in, bu raporu iptal etmesi sonrası sadece bir haftada otele yangına karşı yeterli raporu çıkartıldı.