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Haberler Galeri Tanju Özcan’ın kuzeni Sedat Gülener 1 haftada raporu değiştirmiş: İşte Bolu’da 76 canı hayattan koparan o ihmal!
Giriş Tarihi: 22.01.2025 16:15 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 17:01

Tanju Özcan’ın kuzeni Sedat Gülener 1 haftada raporu değiştirmiş: İşte Bolu’da 76 canı hayattan koparan o ihmal!

Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yitirdiği 76 canına ağladı. Facianın arkasından ise Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediyesi'nin ihmali çıktı. CHP'li Başkan Tanju Özcan "Sorumluluk alanımda değil" dese de gerçekler ortaya çıktı. Öyle ki 25 Aralık 2024'te yapılan denetimlerde otel yangına karşı yetersiz çıktı. Ancak Tanju Özcan'ın dayısının oğlu olan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in, bu raporu iptal etmesi sonrası sadece bir haftada otele yangına karşı yeterli raporu çıkartıldı.

Tanju Özcan’ın kuzeni Sedat Gülener 1 haftada raporu değiştirmiş: İşte Bolu’da 76 canı hayattan koparan o ihmal!

Türkiye'nin gözü kulağı, Bolu Kartalkaya'daydı. Önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de salı gecesi saat 03.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Tanju Özcan’ın kuzeni Sedat Gülener 1 haftada raporu değiştirmiş: İşte Bolu’da 76 canı hayattan koparan o ihmal!

76 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

12 katlı otelin odasında adeta can pazarı yaşandı. Dakikalar içerisinde kurtarma çalışmalarına başlanırken, ne yazık ki 76 kişi hayatını kaybetti 51 kişi de yaralandı.

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Tanju Özcan’ın kuzeni Sedat Gülener 1 haftada raporu değiştirmiş: İşte Bolu’da 76 canı hayattan koparan o ihmal!

CHP'DEN YANGIN FACİASI SONRASI ALGI OPERASYONU!

Cumhuriyet Halk Partisi ise 86 milyonun yüreğini yakan facia sonrası yine algı operasyonlarına başladı.

Tanju Özcan’ın kuzeni Sedat Gülener 1 haftada raporu değiştirmiş: İşte Bolu’da 76 canı hayattan koparan o ihmal!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Kartalkaya'nın yetki alanı bende değil" diyerek sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştı. Ancak ortaya çıkan raporlar, faciadaki ihmalde belediyenin rolünü bir kez daha kanıtladı.

Tanju Özcan’ın kuzeni Sedat Gülener 1 haftada raporu değiştirmiş: İşte Bolu’da 76 canı hayattan koparan o ihmal!

BOLU BELEDİYESİ FACİANIN YAŞANDIĞI OTELE 12 ARALIK'TA DENETİME GİTMİŞ

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz itfaiye belgelerini yayınlarken baltayı fena taşa vurdu. Saymaz'ın açıkladığı belgelere göre Grand Kartal Otel, 12 Aralık 2024'te restoran cafe açmak için Bolu Belediyesi'ne yangın denetimi başvurusu yaptı.

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