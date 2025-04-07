Giriş Tarihi: 07.04.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
10:52
Tapularını vermediği kooperatifin mağduru canına kıymış! İntihar mektubu ortaya çıktı: Suçlu Ekrem İmamoğlu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde tapularını vermediği kooperatif mağdurlarından Hikmet Kışla'nın intihar ettiği ortaya çıktı. Ayrıca Kışla'nın, intihar etmeden önce "Suçlu Ekrem İmamoğlu" notu bıraktığı öğrenildi.