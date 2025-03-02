Giriş Tarihi: 02.03.2025 06:37
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
06:40
Tarihi çağrı sonrası Kandil baronları yeni oyun peşinde! "Bu kez süreci sabote edemeyecekler"
Cumhur İttifakı'nın kararlı tutumu sayesinde terörsüz Türkiye yolunda yeni bir safhaya geçildi. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Kandil'in gerçekçi olmayan açıklamaları kafaları karıştırdı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür tarihi çağrı sonrası Kandil baronlarının kirli planlarını anlatan bir yazı kaleme aldı. Övür yazısında; "Niyetlerini bilmiyorum ama bu kez süreci sabote edemeyecekler." ifadelerini kullandı...