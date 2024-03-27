Taş Kağıt Makas 6. bölüm fragmanı || Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 27.03.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
23:57
Taş Kağıt Makas 5. bölümüyle ekranlara geldi. Taş Kağıt Makas 5. bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi ve Burak Yörük'ün yer aldığı yapımın son bölümünde Umut'un yıllar sonra avukat olmasıyla geçmişin hesapları görülüyor. Umut Fecir'den intikam almaya devam ediyor. Gelecek bölümde neler olacağını merak edenler araştırmalara başladı. Peki; Kanal D ile Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...