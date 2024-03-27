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Haberler Galeri Taş Kağıt Makas 6. bölüm fragmanı || Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 23:57 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 23:57

Taş Kağıt Makas 6. bölüm fragmanı || Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Taş Kağıt Makas 5. bölümüyle ekranlara geldi. Taş Kağıt Makas 5. bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi ve Burak Yörük'ün yer aldığı yapımın son bölümünde Umut'un yıllar sonra avukat olmasıyla geçmişin hesapları görülüyor. Umut Fecir'den intikam almaya devam ediyor. Gelecek bölümde neler olacağını merak edenler araştırmalara başladı. Peki; Kanal D ile Taş Kağıt Makas fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Taş Kağıt Makas 6. bölüm fragmanı || Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi bu haftaki bölümüyle izleyiciye heyecanlı anlar yaşattı. Umut'un geçmişiyle yüzleşmek ve babası için savaş vermek adına avukat olmasıyla intikam planları herkesi şaşırdı. Umut ve Rüya arasında neler yaşanacak? Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yeni bölüm fragmanı araştırmasına başladı. İşte, Kanal D ile Taş Kağıt Makas 6. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Taş Kağıt Makas 6. bölüm fragmanı || Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Taş Kağıt Makas dizisi 5. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünü heyecanla izleyen seyirci yeni bölüm fragmanı için araştırmalara başladı. Fragman henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında yer vereceğiz

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Taş Kağıt Makas 6. bölüm fragmanı || Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS 5. BÖLÜM ÖZETİ

Umut, Fecir ile yüz yüze geliyor!

Fecir, Umut'un karşısına çıkıyor ve onun gözünü korkutmaya çalışıyor. Umut ise Fecir'e karşı sert duruşunu koruyor ve daha adını çok duyacağını Fecir'e söylüyor. Fecir, sinirden deliye dönüyor. Peki Umut, Fecir ile baş edebilecek mi?

Taş Kağıt Makas 6. bölüm fragmanı || Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Umut'un yeni hamlesi Fecir'i gafil avlıyor!

Harun, Umut'u uyarmakta ısrarcıdır. Emirkıran ailesini düşman edinmemesini özellikle söyler. Ancak Umut'un bu davadan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Fecir'i kardeşi Rüya ile sınamaya karar verir. Umut'un bu intikam yolunda kimseden korkusu yoktur.

Taş Kağıt Makas 6. bölüm fragmanı || Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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