Taş Kağıt Makas 6. bölüm fragmanı || Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS 5. BÖLÜM ÖZETİ

Umut, Fecir ile yüz yüze geliyor!

Fecir, Umut'un karşısına çıkıyor ve onun gözünü korkutmaya çalışıyor. Umut ise Fecir'e karşı sert duruşunu koruyor ve daha adını çok duyacağını Fecir'e söylüyor. Fecir, sinirden deliye dönüyor. Peki Umut, Fecir ile baş edebilecek mi?