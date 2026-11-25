19 ÜYEDEN OLUŞACAK

Meclis'te grubu bulunan yedi partinin parlamentodaki temsil ağırlıklarına göre oluşturacağı bir komisyonu esas alacağız. Yazılarımızı bu hafta içerisinde parti yönetimlerine göndereceğiz, üye verin diye. Ben hariç üye sayısı 19 olacak. Başkanlığı kimin yapacağını bilmiyorum. Partilerin aşağı yukarı tamamı bu süreçte de benim komisyon başkanı olmam yönünde tekliflerde bulunuyor. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri başlamadan ilk toplantımızı muhtemelen yaparız. Gidip falan yerde hangi silah, kaç silah bırakıldı, bu Meclis komisyonunun vazifesi değil.

YENİ PARTİ VE İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI

Partilerin liderleriyle görüştüm. Gönlüm arzu eder ki geçmiş çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da Yeni Parti'den ve İYİ Parti'den arkadaşlar da bu sürecin içerisinde olsun. Bu, demokrasinin selameti bakımından daha doğru bir yoldur. Bu sürecin dışında kalan, bu süreci bir şekilde baltalamaya çalışan kimsenin olmayacağını ümit ediyorum. Bana bildirilmiş, alınmış bir kararları yok ama kararlarının da müspet bir şekilde alınmasını isterim. Gelin en farklı fikrinizi söyleyin, en ters fikrinizi söyleyin, sizin açınızdan olmaz gördüğünüz meseleleri nasıl oldurabiliriz, onları gelin burada müzakere edelim.