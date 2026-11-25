İMRALI HAKİM
Öyle görünüyor ki İmralı, örgüte büyük oranda hakim vaziyette. Dolayısıyla İmralı'dan gelecek olan her bir mesajın örgüt tarafından da çok yakından takip edildiğini veya o mesajlara uygun bir şekilde hareket edildiğini görüyoruz.
DİRENEN UNSURLAR OLACAK, YADIRGAMIYORUM
Örgütün de büyük oranda bu çağrıya uyduğunu şimdiye kadar görüyoruz. Tabi ki örgütün içerisinde bazı direnen unsurlar olacaktır. 50-60 senedir çatışmadan, dağdaki yaşamdan başka bir şey bilmeyen bazı unsurların bu adaptasyon sürecinde zorlanması olağandır, bunu da çok yadırgamıyorum.
ESKİ SİYASİ EZBERLER BIRAKILMALI
Bu dönemin ilk gerekliliği eski siyasi ezberlerin geride bırakılmasıdır. Bunun ilk şartı da herkesin dil ve üslubuna dikkat etmesidir. Kullanılan dilin ve üslubun artık gerçekten kardeşliği, barışı, toplumsal bütünleşmeyi, aramızdaki tam manasıyla ahengin sağlanmasını gerektirecek şekilde revize edilmesi, düzenlenmesi ve yeni bir dil inşasının şart olduğu kanaatindeyim. Artık bu memlekette hiç kimse Türk'ü Kürt'ten, Kürt'ü Arap'tan, Sünni'yi Şii'den, Alevi'den ayırt edecek bir ayrımcı dili kullanmasın. Bu sürece verilecek en büyük zararın, dil ve üsluptan kaynaklanacağını düşünüyorum. Ayrımcı, ötekileştirici bir dil kullanmanın da Türkiye'ye büyük bir zarar vereceği kanaatindeyim.