Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
11:29
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan TikTok açıklaması: Türkiye için ulusal güvenlik meselesidir
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, son günlerde TikTok'ta paylaşılmaya başlanan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili içeriklere de tepki göstererek, "Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili TikTok'taki paylaşımları asla onaylamıyoruz, tasvip etmiyoruz." dedi. TikTok'un Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirten Hüseyin Yayman, "TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor" dedi.