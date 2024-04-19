Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
11:49
TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun ilk gündemi “dijital telif” olacak: Çok ciddi bir talep var
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, komisyonun mayıs ayı başında ilk toplantısını "dijital telif" gündemiyle yapacağını ifade etti. Dijital telif meselesinde özellikle içerik üreticilerinin bir talebinin olduğunu söyleyen Yayman, "Bu konuyu ele alacağız. Dijital telif konusunda ülkemizde çok ciddi bir talep var." dedi.