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Haberler Galeri TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun ilk gündemi “dijital telif” olacak: Çok ciddi bir talep var
Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 11:49

TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun ilk gündemi “dijital telif” olacak: Çok ciddi bir talep var

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, komisyonun mayıs ayı başında ilk toplantısını "dijital telif" gündemiyle yapacağını ifade etti. Dijital telif meselesinde özellikle içerik üreticilerinin bir talebinin olduğunu söyleyen Yayman, "Bu konuyu ele alacağız. Dijital telif konusunda ülkemizde çok ciddi bir talep var." dedi.

AA
TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun ilk gündemi “dijital telif” olacak: Çok ciddi bir talep var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'deki telif yasasının eski olduğunu ve günün şartlarına cevap veremediğini belirterek yasal düzenlemeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla görüşme halinde olduklarını söyledi.

Basın kuruluşlarının bu konuda yoğun talepleri olduğunu anlatan Yayman, Google yetkilileriyle Meclis'in 27. Yasama Dönemi'nde bir görüşme yaptıklarını ancak çalışmaların 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi ve seçimler nedeniyle yarım kaldığını hatırlattı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun ilk gündemi “dijital telif” olacak: Çok ciddi bir talep var

"AB NORMLARI TÜRKİYE'DE DE UYGULANMALI"

Yayman, Google yetkilileriyle dijital telif konusunda yaptıkları görüşmelerde Avrupa Birliği normlarının Türkiye'de de uygulanması gerektiğini söylediklerini aktardı.

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun ilk gündemi “dijital telif” olacak: Çok ciddi bir talep var

"ÇOK CİDDİ BİR TALEP VAR"

Dijital Mecralar Komisyonunun mayıs ayı başında ilk toplantısını yapacağını bildiren Yayman, "Dijital telif konusu önemli. Dijital telif meselesinde özellikle içerik üreticilerinin bir talebi var.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun ilk gündemi “dijital telif” olacak: Çok ciddi bir talep var

Bu konuyu ele alacağız. Dijital telif konusunda ülkemizde çok ciddi bir talep var. Yeni dönemde komisyon olarak ilk toplantımızı dijital telifle ilgili yapacağız." dedi.

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