TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun ilk gündemi “dijital telif” olacak: Çok ciddi bir talep var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'deki telif yasasının eski olduğunu ve günün şartlarına cevap veremediğini belirterek yasal düzenlemeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla görüşme halinde olduklarını söyledi.

Basın kuruluşlarının bu konuda yoğun talepleri olduğunu anlatan Yayman, Google yetkilileriyle Meclis'in 27. Yasama Dönemi'nde bir görüşme yaptıklarını ancak çalışmaların 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi ve seçimler nedeniyle yarım kaldığını hatırlattı.