TBMM’deki provokasyonun perde arkası! İmamoğlu maskeli siyasal vandallık!

Sonra, Bakan Gürlek'i yemin etmesi için kürsüye davet etti. Ne olduysa o andan itibaren oldu! Bir grup CHP'li vekil kürsüyü işgal ederken bir başka grup CHP'li de Gürlek'in önünü keserek kürsüye yürümesini engellemek istedi. Haliyle AK Parti Grubu da hareketlendi. Bir yanda kürsüyü açmaya çalışan vekilleri diğer yanda Gürlek'i koruma çemberine alanları gördük. Ve maalesef "siyasi vandallığa" tanıklık ettik. Bilgi sınırlarımız dahilinde Meclis tarihinde ilk kez bir yemin töreni kürsü işgaliyle tekmelerin yumrukların konuştuğu üzücü olaylarla kayda geçti.

Burada, "kim haklıydı?" tartışmasına girmek bile gereksiz. Sn. Bozdağ'ın dediği gibi "İtiraz hakkı kullanılabilir, eleştiride bulunulabilir. Ve bunlar aynı zamanda demokrasinin gereğidir!"