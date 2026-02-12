TBMM’deki provokasyonun perde arkası! İmamoğlu maskeli siyasal vandallık!

Fakat kürsü işgalinin, yemin için kürsüye gelen bir bakanın fiziki müdahaleye maruz bırakılmasının bizce savunulabilecek yanı yoktur!
Doğrusu; Bakan Gürlek, CHP'lilerin açık hedefi olduğunun bilinci ile soğukkanlılığını koruyan, yüzüne yansıyan gerginliği yöneten bir duruş sergiledi. Ama kararlıydı, yeminini gür bir sesle ve hızla tamamladı. Bakan Çiftçi ise devam eden gerginlikten nasibi aldı. O da AK Partili vekillerin kürsü koruması altında, zor şartlarda ant içerken, kızı ve oğluyla izleyici locasında oturan eşinin gözleri doldu. Meclis'teki manzaradan duyduğu rahatsızlık, büyük hüzne dönüştü ve arkasına bile bakmadan süratle locadan ayrıldı.