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Haberler Galeri Teğmenlerin korsan yemini 28 Şubat kalıntısı çıktı! 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından kaldırıldı
Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 09:18

Teğmenlerin korsan yemini 28 Şubat kalıntısı çıktı! 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından kaldırıldı

Kara Harp Okulu'nda yapılan mezuniyet töreninden ve devlet erkanı alandan ayrıldıktan sonra 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından acil kaldırılan darbeci korsan "Subaylık Yemini" 28 Şubat "Postmodern darbe" olarak geçen sürecin 6 ay sonra düzenenlenen ilk Hava Harp Okulu mezuniyeti töreninde "Kartallardan Laiklik Andı" şeklinde gazetelerin manşetlerinde karşımıza çıktı. 28 Şubat süreciyle birlikte "Subaylık Andı" 1999 yılında Harp Akademileri ve Okullarda Yapılacak Diploma ve Sancak Devir-Teslim ile Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesine dahil edildiği ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN
Teğmenlerin korsan yemini 28 Şubat kalıntısı çıktı! 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından kaldırıldı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Kuvvetleri Harp Okulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Başkan Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik etti.

Teğmenlerin korsan yemini 28 Şubat kalıntısı çıktı! 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından kaldırıldı

Milli Savunma Üniversitesi'nin Harp Akademileri ve Okullarda Yapılacak Diploma ve Sancak Devir-Teslim ile Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesinde yer alan talimatlar doğrultusunda mezunlar, diplomalarını aldı.

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Teğmenlerin korsan yemini 28 Şubat kalıntısı çıktı! 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından kaldırıldı

Dönem Birincisi Teğmen Ebru Eroğlu, "Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle, hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu Türk Sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda eyleyeceğime namusum üzerine and içerim" şeklinde konuşmasını tamamladı.

Teğmenlerin korsan yemini 28 Şubat kalıntısı çıktı! 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından kaldırıldı

TÖRENİN ARDINDAN KORSAN AND İÇTİLER

Törenin ardından 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında kaldırılan darbeci korsan yemini dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu kılıçları çektirerek tekrar ettirildi ve "Mustafa Kemalin askerleriyiz" sloganları atıldı. Teğmen Ebru Eroğlu; "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene!" dedi.

Teğmenlerin korsan yemini 28 Şubat kalıntısı çıktı! 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından kaldırıldı

BAŞKAN ERDOĞAN: "BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yaşananlar ile açıklamasında "Mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak şuanda araştırmalar yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da evelallah temizlenecek" dedi.

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