Teğmenlerin korsan yemini 28 Şubat kalıntısı çıktı! 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından kaldırıldı

Dönem Birincisi Teğmen Ebru Eroğlu, "Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle, hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu Türk Sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda eyleyeceğime namusum üzerine and içerim" şeklinde konuşmasını tamamladı.