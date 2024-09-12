Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
09:18
Teğmenlerin korsan yemini 28 Şubat kalıntısı çıktı! 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından kaldırıldı
Kara Harp Okulu'nda yapılan mezuniyet töreninden ve devlet erkanı alandan ayrıldıktan sonra 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından acil kaldırılan darbeci korsan "Subaylık Yemini" 28 Şubat "Postmodern darbe" olarak geçen sürecin 6 ay sonra düzenenlenen ilk Hava Harp Okulu mezuniyeti töreninde "Kartallardan Laiklik Andı" şeklinde gazetelerin manşetlerinde karşımıza çıktı. 28 Şubat süreciyle birlikte "Subaylık Andı" 1999 yılında Harp Akademileri ve Okullarda Yapılacak Diploma ve Sancak Devir-Teslim ile Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesine dahil edildiği ortaya çıktı.