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Haberler Galeri Tek tek ifşa edildi! İsrail'in Gazze saldırılarında "yalanlar ve gerçekler"
Giriş Tarihi: 19.10.2023 20:58 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 21:05

Tek tek ifşa edildi! İsrail'in Gazze saldırılarında "yalanlar ve gerçekler"

İsrail yıllardır süren Filistin zulmünü son yaşanan gerilimle birlikte zirveye çıkardı. Her gün Filistinlilerin üzerine bombalar yağıyor. İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesine yaptığı bombalı saldırı ise tam anlamıyla yürekleri yaktı. İsrail 500 masum sivili katletti. Katliamda hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk kadın ve yaşlılar olduğu açıklandı. Öte yandan her kanlı saldırının ardından manipülasyonlarla olayları örtbas etmeye çalışan İsrail ile sosyal medyada İsrail'i aklamaya çalışan hesapların operasyonları İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından tek tek ifşa edildi. İşte Gazze saldırılarında yalanlar ve gerçekler...

Tek tek ifşa edildi! İsrail’in Gazze saldırılarında yalanlar ve gerçekler

Dünyanın gözü yine Filistin'e çevrildi. İsrail, Hamas ile başlayan çatışmalar sonrasında tam anlamıyla katliam gerçekleştiriyor. Gazze'ye her gün bomba yağıyor. Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesine gerçekleştirilen bombalı İsrail saldırısı ise soykırımın boyutunu gözler önüne serdi. 500 Filistinli hayatını kaybetti.

Tek tek ifşa edildi! İsrail’in Gazze saldırılarında yalanlar ve gerçekler

HASTANEYE SIĞINAN ÇOCUK, KADIN VE YAŞLILAR KATLEDİLDİ

Hastaneye sığınmış bombalardan korunmaya çalışan çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan Filistinliler İsrail ordusunun attığı bomba ile dehşeti yaşadı.

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Tek tek ifşa edildi! İsrail’in Gazze saldırılarında yalanlar ve gerçekler

BATI YİNE KATLİAMA SESSİZ!

500 can kaybı ile birlikte yüzlerce de yaralı var. Olay sonrası ortaya çıkan kan donduran manzara ise dünyada büyük tepkiye neden oldu. Özellikle müslüman ülkelerde büyük gösteriler ve İsrail'e yönelik protestolar gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor.

Tek tek ifşa edildi! İsrail’in Gazze saldırılarında yalanlar ve gerçekler

GÖZLERİNİ "İNSANLIĞA" KAPADILAR!

Başta ABD olmak üzere Batı ise yine gözlerini "insanlığa" kapadı. Ölen binlerce Filistinli masuma kör sağır dilsiz olan Batılı ülkeler, İsrail'in yanında saf tuttu. Korkunç katliamın olduğu dakikalarda bile "İsrail'in yanındayız" açıklaması yapan liderler oldu.

Tek tek ifşa edildi! İsrail’in Gazze saldırılarında yalanlar ve gerçekler

İSRAİL KATLİAMDA DA MANİPÜLASYONDA DA SINIR TANIMIYOR

Tüm bu iki yüzlü tutum ve açıklamalar İsrail'in yıllardır süregelen "manipülasyon" alışkanlığının da saldırılarında olduğu gibi daha pervasızca gerçekleşmesine vesile oluyor.

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