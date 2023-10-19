Giriş Tarihi: 19.10.2023 20:58
Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
21:05
Tek tek ifşa edildi! İsrail'in Gazze saldırılarında "yalanlar ve gerçekler"
İsrail yıllardır süren Filistin zulmünü son yaşanan gerilimle birlikte zirveye çıkardı. Her gün Filistinlilerin üzerine bombalar yağıyor. İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesine yaptığı bombalı saldırı ise tam anlamıyla yürekleri yaktı. İsrail 500 masum sivili katletti. Katliamda hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk kadın ve yaşlılar olduğu açıklandı. Öte yandan her kanlı saldırının ardından manipülasyonlarla olayları örtbas etmeye çalışan İsrail ile sosyal medyada İsrail'i aklamaya çalışan hesapların operasyonları İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından tek tek ifşa edildi. İşte Gazze saldırılarında yalanlar ve gerçekler...