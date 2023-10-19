Tek tek ifşa edildi! İsrail'in Gazze saldırılarında "yalanlar ve gerçekler"

BATI YİNE KATLİAMA SESSİZ!

500 can kaybı ile birlikte yüzlerce de yaralı var. Olay sonrası ortaya çıkan kan donduran manzara ise dünyada büyük tepkiye neden oldu. Özellikle müslüman ülkelerde büyük gösteriler ve İsrail'e yönelik protestolar gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor.