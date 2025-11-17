Tekerrür eden tarih değil CHP’nin aymazlığı: Özgür Özel hiç oralı görünmüyor | Melih Altınok yazdı

Neyse ki Deniz Beyin kızı Aslı Baykal hayatta. Bir süredir de aktif şekilde görüşlerini paylaşıyor.

Aslı Hanım babasının başına ne geldiğini o günlerde kavrayabilmiş miydi bilmiyorum. Ama dün sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşım bugün kafasında hiçbir soru işareti kalmadığını gösteriyor:

"Belediye başkanlığından yani 2014 yılından başlayarak sistem kurmakla suçlanan İmamoğlu, kendini aklama yazısı yazmış ve nedense hikayesini anlatmaya 2009'da ilçe başkanlığına atama ile getirildiği dönemden başlamış. Böylece her başı sıkışan gibi, rahmetli Deniz Baykal'ı hikayesine yerleştirmeyi başarmış. Baykal, 2010'da kaset olayından sonra yaptığı etkileyici istifa konuşmasının bir yerinde Pensilvanya'dan aldığı üzüntü mesajlarına inandığını da söylemişti maalesef. Kandırma yetenekleri çok yüksek. Güçleri bu yeteneklerinden geliyor. Kanmamayı ve uyanmayı başaranları iyi dinlemeliyiz."