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Haberler Galeri Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan mahkemede tuhaf açıklama! Beyanları birbirinden tutarsız: Aylık geliri...
Giriş Tarihi: 30.06.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 15:54

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan mahkemede tuhaf açıklama! Beyanları birbirinden tutarsız: Aylık geliri...

PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik övgü dolu sözler sarf eden ve "Terör propangadası yaptığı" gerekçesiyle tutuklanan Tele 1'in sahibi ve genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, ifadesinde aylık gelirinin 15 bin lira olarak beyan ettiği ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere Yanardağ, CHP'den yüklü bir miktarda para aldıklarını, "CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Yanardağ'ın aylık gelirini 15 bin lira olarak göstermesi ise beyanlarının inandırıcılığının bir kez daha sorgulanmasına neden oldu.

HARUN SEKMEN
Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’dan mahkemede tuhaf açıklama! Beyanları birbirinden tutarsız: Aylık geliri...

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler düzen Merdan Yanardağ'ın ifadesinde verdiği beyanların tutarsızlıkları dikkat çekiyor. Aylık gelirini 15 bin lira olarak beyan eden Yanardağ'ın, kamu yetkililerini bilinçli olarak yanılttığı üzerinde duruluyor.

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’dan mahkemede tuhaf açıklama! Beyanları birbirinden tutarsız: Aylık geliri...

YANARDAĞ'IN İFADESİNDE ŞOKE EDEN AYRINTILAR

İfadelerinde, bebek katili Öcalan'a yönelik kullandığı övgü içerikli sözlerini, 'ironi' diye hafifletmeye çalıştığı anlaşılan Tele 1'in sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, aylık geliri konusunda da kafalarda soru işareti oluşturacak bir beyanda bulunduğu kayıtlara geçti.

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Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’dan mahkemede tuhaf açıklama! Beyanları birbirinden tutarsız: Aylık geliri...

Yanardağ'ın, aylık gelir olarak gerek savcılığa gerekse de sorgulandığı mahkemeye 15 bin lira beyandan bulunduğu öğrenildi.

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’dan mahkemede tuhaf açıklama! Beyanları birbirinden tutarsız: Aylık geliri...

İNCE'DEN MUHALİF BASINA: "BELEDİYELERİ HARACA BAĞLAMIŞLAR"

Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalif basın ile ilgili "Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar. Bir tanesi, Mudanya'yı açıkladım. Sırayla açıklayacağım bazılarını.

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’dan mahkemede tuhaf açıklama! Beyanları birbirinden tutarsız: Aylık geliri...

Şimdi tekrar soruyorum, hangi belediyeden ayda kaç para alıyorsunuz? Bunu açıklayın. Besleme basınsınız siz. Neymiş bağımsız gazetecilermiş bunlar. Allah Allah siz nasıl bağımsız gazetecisiniz ya? İktidara laf ediyorsunuz, muhalefete niye laf edemiyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

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