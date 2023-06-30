Giriş Tarihi: 30.06.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 15:54

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan mahkemede tuhaf açıklama! Beyanları birbirinden tutarsız: Aylık geliri...

PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik övgü dolu sözler sarf eden ve "Terör propangadası yaptığı" gerekçesiyle tutuklanan Tele 1'in sahibi ve genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, ifadesinde aylık gelirinin 15 bin lira olarak beyan ettiği ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere Yanardağ, CHP'den yüklü bir miktarda para aldıklarını, "CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Yanardağ'ın aylık gelirini 15 bin lira olarak göstermesi ise beyanlarının inandırıcılığının bir kez daha sorgulanmasına neden oldu.