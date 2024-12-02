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Haberler Galeri Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'den Halep ve Tel Rıfat itirafı: Koridorumuz kesildi
Giriş Tarihi: 02.12.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 14:16

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'den Halep ve Tel Rıfat itirafı: Koridorumuz kesildi

Terör örgütü YPG/PYD elebaşlarından Mazlum Abdi, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) düzenlediği Özgürlük Şafağı Operasyonu nedeniyle Halep ve Tel Rıfat ile bağlantılarının kesildiğini itiraf etti.

İHA
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi’den Halep ve Tel Rıfat itirafı: Koridorumuz kesildi

Terör Örgütü YPG/PYD/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi Suriye'de yaşanan son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Abdi, Suriye Ordusu sonrası koridor açmaya çalıştıklarını söyledi.

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi’den Halep ve Tel Rıfat itirafı: Koridorumuz kesildi

"KORİDORUMUZ KESİLDİ"

Terör örgütü elebaşlarından Mazlum Abdi, "Güçlerimiz Halep, Tel Rıfat ve Şahba'da halkını savundu.

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Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi’den Halep ve Tel Rıfat itirafı: Koridorumuz kesildi

Silahlı gurupların saldırıları doğu bölgelerimizle bu alanlar arasında oluşturmak istediğimiz koridorunu kesti" dedi.

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi’den Halep ve Tel Rıfat itirafı: Koridorumuz kesildi

NE OLMUŞTU?

SMO, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı.

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi’den Halep ve Tel Rıfat itirafı: Koridorumuz kesildi

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemiş ve bu durum PKK/YPG'ye alan açmıştı.

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı.

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