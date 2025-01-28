Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
14:30
Terör örgütü FETÖ’de kriz! Uzun Cevdet kamptaki toplantı odaları, salonları ve etkinlik merkezlerini dinlemiş!
Fetullahçı Terör Örgütü, elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından karıştı. Örgütün icra heyeti üyelerinin anlaşmazlıkları karar mekanizmasında sıkıntıları artırırken tabanda "dağılma" ve "örgüte inanmama" sesleri yükselmeye başladı. Son olarak da FETÖ'de 'dinleme krizi' yaşandı. Öyle ki Uzun Cevdet lakaplı Cevdet Türkyolu'nun hem iki ana binaya hem de villalara dinleme tesisatı kurdurduğu, heyetlerin ve alt gruplarının toplantı ve etkinlik merkezi olarak kullandığı salonları dinlediği ortaya çıktı. Örgüt içindeki bir grup mahrem yapı için tasfiye planı yapmaya başladı!