Terör örgütü FETÖ’de kriz! Uzun Cevdet kamptaki toplantı odaları, salonları ve etkinlik merkezlerini dinlemiş!

Tüm bunların önüne geçmek için "Asude" ekibi devreye girdi. Örgüt medyasında propaganda yapılması yönünde kararlar alındı. Örgüt üyelerinin tamamına aynı yakınlıkta olunduğunun hissettirilmesi için çalışıldı. ABD, Kanada ve Avrupa'daki firari ihraç mahrem asker, polis ve memurlara "Siz bize hocamızın emanetisiniz" mesajları ve hayatlarının güvence altında olduğu izlenimi verildi.