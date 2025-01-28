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Haberler Galeri Terör örgütü FETÖ’de kriz! Uzun Cevdet kamptaki toplantı odaları, salonları ve etkinlik merkezlerini dinlemiş!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:30 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:30

Terör örgütü FETÖ’de kriz! Uzun Cevdet kamptaki toplantı odaları, salonları ve etkinlik merkezlerini dinlemiş!

Fetullahçı Terör Örgütü, elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından karıştı. Örgütün icra heyeti üyelerinin anlaşmazlıkları karar mekanizmasında sıkıntıları artırırken tabanda "dağılma" ve "örgüte inanmama" sesleri yükselmeye başladı. Son olarak da FETÖ'de 'dinleme krizi' yaşandı. Öyle ki Uzun Cevdet lakaplı Cevdet Türkyolu'nun hem iki ana binaya hem de villalara dinleme tesisatı kurdurduğu, heyetlerin ve alt gruplarının toplantı ve etkinlik merkezi olarak kullandığı salonları dinlediği ortaya çıktı. Örgüt içindeki bir grup mahrem yapı için tasfiye planı yapmaya başladı!

Halit TURAN
Terör örgütü FETÖ’de kriz! Uzun Cevdet kamptaki toplantı odaları, salonları ve etkinlik merkezlerini dinlemiş!

Pensilvanya'da bulunan örgüt ana karargâhı Chestnut Retreat Center, İcra Heyeti'nin ve istişare heyeti ile bünyesindeki alt çalışma gruplarının toplanma ve etkinlik merkezi olarak kullanılıyordu.

Terör örgütü FETÖ’de kriz! Uzun Cevdet kamptaki toplantı odaları, salonları ve etkinlik merkezlerini dinlemiş!

Örgüt elebaşı Gülen'in son dönemlerinde "Asude" adı verilen "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu'nun damadının evinde ikamet etmesine rağmen, toplantıların adresi yine Pensilvanya'daki çiftlikti. Heyetler Pensilvanya'da toplanıyor, daha sonra kararlar "Asude"de kalan elebaşı Gülen götürülüyor ve son halini alıyordu.

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Terör örgütü FETÖ’de kriz! Uzun Cevdet kamptaki toplantı odaları, salonları ve etkinlik merkezlerini dinlemiş!

ÖRGÜT İÇİNDE "ASUDE" EKİBİ

Bu işleyiş FETÖ yöneticilerinin toplantılarının görünen yüzüydü. Heyetlere dayatılan kararların alındığı asıl ve gizli toplantılar ise "Asude"de gerçekleşiyordu. Resmi olmayan bu toplantılar Cevdet Türkyolu, Ekrem Dumanlı, Muhammed Çetin, Hamdullah Öztürk ve mahrem yapı yöneticileri arasında gerçekleşiyordu.

Terör örgütü FETÖ’de kriz! Uzun Cevdet kamptaki toplantı odaları, salonları ve etkinlik merkezlerini dinlemiş!

"Asude" ekibi olarak adlandırılan bu kişilerin düzenlediği korsan toplantılarda alınan kararlar da uygulanması için heyetlere zorla dayatılıyordu. Heyetlere yapılan dayatmalar örgüt içinde itirazların artmasına, karşıt seslerin giderek yükselmesine neden olmaya başladı. Özellikle mahrem birimler olarak adlandırılan yapılanmalara karşı itirazlar arttı.

Terör örgütü FETÖ’de kriz! Uzun Cevdet kamptaki toplantı odaları, salonları ve etkinlik merkezlerini dinlemiş!

Tüm bunların önüne geçmek için "Asude" ekibi devreye girdi. Örgüt medyasında propaganda yapılması yönünde kararlar alındı. Örgüt üyelerinin tamamına aynı yakınlıkta olunduğunun hissettirilmesi için çalışıldı. ABD, Kanada ve Avrupa'daki firari ihraç mahrem asker, polis ve memurlara "Siz bize hocamızın emanetisiniz" mesajları ve hayatlarının güvence altında olduğu izlenimi verildi.

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