Giriş Tarihi: 31.12.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
13:25
Terör suçlusu Ahmet Özer’in yardımcısı Osman Yalçın Yunanistan’a firar etmiş: PKK’lı teröristlerle ilişkisi ortaya çıkmıştı!
CHP ve DEM Parti tarafından kent uzlaşısı adı altında aday gösterilen ve Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer'in kırmızı listede bulunan PKK'lı teröristlerle iletişimde olduğu anlaşılmıştı. Özer'in yardımcısı olarak görev yapan Osman Yalçın'ın terör örgütü PKK'nın mali alan yapılanmasında olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Hakkında yakalama kararı verilen ve firar eden Yalçın'ın Yunanistan'a kaçtığı, burada sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı.