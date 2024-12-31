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Haberler Galeri Terör suçlusu Ahmet Özer’in yardımcısı Osman Yalçın Yunanistan’a firar etmiş: PKK’lı teröristlerle ilişkisi ortaya çıkmıştı!
Giriş Tarihi: 31.12.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:25

Terör suçlusu Ahmet Özer’in yardımcısı Osman Yalçın Yunanistan’a firar etmiş: PKK’lı teröristlerle ilişkisi ortaya çıkmıştı!

CHP ve DEM Parti tarafından kent uzlaşısı adı altında aday gösterilen ve Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer'in kırmızı listede bulunan PKK'lı teröristlerle iletişimde olduğu anlaşılmıştı. Özer'in yardımcısı olarak görev yapan Osman Yalçın'ın terör örgütü PKK'nın mali alan yapılanmasında olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Hakkında yakalama kararı verilen ve firar eden Yalçın'ın Yunanistan'a kaçtığı, burada sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Halit TURAN
Terör suçlusu Ahmet Özer’in yardımcısı Osman Yalçın Yunanistan’a firar etmiş: PKK’lı teröristlerle ilişkisi ortaya çıkmıştı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bölücü örgüt PKK/KCK'nın 'mali alan yapılanmasına' yönelik başlattığı soruşturma kapsamında eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Yalçın'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde terör örgütüne finansman aktarıldığı tespit edilmişti.

Terör suçlusu Ahmet Özer’in yardımcısı Osman Yalçın Yunanistan’a firar etmiş: PKK’lı teröristlerle ilişkisi ortaya çıkmıştı!

İstanbul TEM Şube Müdürlüğü tarafından Yalçın'ın ev ve iş yerine baskın düzenlenmiş, Yalçın'ın cep telefonunu evinde bırakıp firar ettiği belirlenmişti.

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Terör suçlusu Ahmet Özer’in yardımcısı Osman Yalçın Yunanistan’a firar etmiş: PKK’lı teröristlerle ilişkisi ortaya çıkmıştı!

BAŞKAN YARDIMCISININ PKK BAĞI ÇIKTI

Yalçın'ın, Diyarbakır'da örgüt üyeleri ile yoğun iletişim ve mali irtibatı kurduğu, terör örgütü irtibatı nedeniyle KHK ile kapatılan Jiyan TV isimli medya kuruluşuyla da ilişkisi bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Terör suçlusu Ahmet Özer’in yardımcısı Osman Yalçın Yunanistan’a firar etmiş: PKK’lı teröristlerle ilişkisi ortaya çıkmıştı!

Tutuklanan Özer döneminde Yalçın'ın Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'nden sorumlu belediye başkan yardımcısı olduğu belirlenmişti.

Terör suçlusu Ahmet Özer’in yardımcısı Osman Yalçın Yunanistan’a firar etmiş: PKK’lı teröristlerle ilişkisi ortaya çıkmıştı!

FİRAR EDERKEN SON GÖRÜNTÜSÜNE SABAH ULAŞTI

Evinde bulunamayan Yalçın'ın gitmiş olduğu değerlendirilen adreslerde İstanbul polisi tarafından arama yapılırken, son olarak Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarında Osman Yalçın'ın güvenlik kameralarına bir akrabası ile birlikte operasyon sabahı 07.13 sıralarında takıldığı görülmüştü. Yalçın'ın birlikte görüldüğü akademisyen Evin Emine Demir Sarıçiçek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla gözaltına alınmıştı.

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