Terör suçlusu Ahmet Özer’in yardımcısı Osman Yalçın Yunanistan’a firar etmiş: PKK’lı teröristlerle ilişkisi ortaya çıkmıştı!

FİRAR EDERKEN SON GÖRÜNTÜSÜNE SABAH ULAŞTI

Evinde bulunamayan Yalçın'ın gitmiş olduğu değerlendirilen adreslerde İstanbul polisi tarafından arama yapılırken, son olarak Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarında Osman Yalçın'ın güvenlik kameralarına bir akrabası ile birlikte operasyon sabahı 07.13 sıralarında takıldığı görülmüştü. Yalçın'ın birlikte görüldüğü akademisyen Evin Emine Demir Sarıçiçek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla gözaltına alınmıştı.