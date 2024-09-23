Giriş Tarihi: 23.09.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
07:51
Teröristlerin korkulu rüyası: Jandarma komandolar! SABAH 3 bin rakımlı üs bölgesinde
Terör örgütü PKK/KCK'yi son yıllardaki kararlı ve etkili operasyonlarla bitirme noktasına getiren Türkiye, 'terörü kaynağında kurutma' anlayışıyla geliştirdiği yeni konseptle büyük aşama kaydetti. Kritik noktalarda kurulan üs bölgelerinde yurdun sınır güvenliğini sağlamak amacıyla görev görev yapan jandarma komandolar, zorlu arazi şartlarına rağmen vatan nöbetine devam ediyor. SABAH ekibi, Hakkari'de Irak sınırına yakın olan yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki üs bölgesine gitti ve orada jandarma komandoların zorlu mücadelesine tanıklık etti.