Teröristlerin korkulu rüyası: Jandarma komandolar! SABAH 3 bin rakımlı üs bölgesinde

Bölücü terör örgütü PKK/KCK ile 40 yıldır mücadele eden Türkiye, güvenlik güçlerinin yaptığı başarılı operasyonlarla terörü bitirme noktasına getirdi. Terörle mücadele kapsamında kurulan üs bölgeleri hem Türk Silahlı Kuvvetleri için lojistik önem taşıyor hem de sınır güvenliğini sağlamakta kilit görev alıyor.



