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Haberler Galeri Teröristlerin korkulu rüyası: Jandarma komandolar! SABAH 3 bin rakımlı üs bölgesinde
Giriş Tarihi: 23.09.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 07:51

Teröristlerin korkulu rüyası: Jandarma komandolar! SABAH 3 bin rakımlı üs bölgesinde

Terör örgütü PKK/KCK'yi son yıllardaki kararlı ve etkili operasyonlarla bitirme noktasına getiren Türkiye, 'terörü kaynağında kurutma' anlayışıyla geliştirdiği yeni konseptle büyük aşama kaydetti. Kritik noktalarda kurulan üs bölgelerinde yurdun sınır güvenliğini sağlamak amacıyla görev görev yapan jandarma komandolar, zorlu arazi şartlarına rağmen vatan nöbetine devam ediyor. SABAH ekibi, Hakkari'de Irak sınırına yakın olan yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki üs bölgesine gitti ve orada jandarma komandoların zorlu mücadelesine tanıklık etti.

Hande ERDEM
Oğuzhan UYSAL
ERKAN SEVENLER
Teröristlerin korkulu rüyası: Jandarma komandolar! SABAH 3 bin rakımlı üs bölgesinde

Bölücü terör örgütü PKK/KCK ile 40 yıldır mücadele eden Türkiye, güvenlik güçlerinin yaptığı başarılı operasyonlarla terörü bitirme noktasına getirdi. Terörle mücadele kapsamında kurulan üs bölgeleri hem Türk Silahlı Kuvvetleri için lojistik önem taşıyor hem de sınır güvenliğini sağlamakta kilit görev alıyor.

Teröristlerin korkulu rüyası: Jandarma komandolar! SABAH 3 bin rakımlı üs bölgesinde

Bir dönem terörle anılan Hakkari'de de Irak sınırına yakın bir noktada konumlanan yaklaşık 3 bin rakımlı üs bölgesinde, kahraman komandolar vatan nöbetini sürdürüyor.

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Teröristlerin korkulu rüyası: Jandarma komandolar! SABAH 3 bin rakımlı üs bölgesinde

SABAH ekibi de komandoların, ailelerinden uzakta ağır ekipman ve coğrafi koşullara aldırmaksızın, gece-gündüz demeden zorlu arazi şartlarına rağmen huzur ve güvenliğimiz canla başla sürdürdüğü mesaisine tanıklık etti.

Teröristlerin korkulu rüyası: Jandarma komandolar! SABAH 3 bin rakımlı üs bölgesinde

TERÖRİST GEÇİŞİ SAĞLANIYORDU

3 kişiden oluşan SABAH ekibi olarak yaklaşık 2 saat süren kara yolculuğunun ardından Hakkari'de Irak sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan üs bölgesine varıyoruz. Üs bölgesine çıkmak hiç de kolay olmuyor. Arazi şartları, engebeli ve virajlı yollar oldukça zorlayıcı.

Teröristlerin korkulu rüyası: Jandarma komandolar! SABAH 3 bin rakımlı üs bölgesinde

Teröristlerin korkulu rüyası: Jandarma komandolar! SABAH 3 bin rakımlı üs bölgesinde

Türkiye'nin terörü kaynağında kurutma stratejisiyle 2019 yılında yapmaya başladığı Pençe Operasyonlarıyla sınır terörden temizlendi. Kuzey Irak'tan terörist geçişinin sağlandığı bu bölge, terörden temizlenerek jandarma komandoların kullanımında olan bir üs bölgesi oluşturuldu.

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