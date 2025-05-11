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Haberler Galeri Terörsüz Türkiye en büyük hediye! Vatandaşlar SABAH'a konuştu: “Hep barışın ve huzurun hayalini kurduk”
Giriş Tarihi: 11.05.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 06:30

Terörsüz Türkiye en büyük hediye! Vatandaşlar SABAH'a konuştu: “Hep barışın ve huzurun hayalini kurduk”

Terörsüz Türkiye hamlesinde, PKK'nın silahlara veda ve fesih kararı bölgede büyük bir heyecan yarattı. Bölgede, siyasetçiler, iş dünyası, evlat nöbeti tutan anneler, şehit aileleri, sendikalar ve vatandaşlar SABAH'a konuştu. Bu süreçte büyük bir irade ortaya koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür edilirken, silahlara veda kararının anneler gününde, Türkiye'deki annelere en büyük hediye olarak değerlendirildi.

Terörsüz Türkiye en büyük hediye! Vatandaşlar SABAH’a konuştu: Hep barışın ve huzurun hayalini kurduk

Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' iradesiyle sürdürdüğü tarihi süreçte PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı için toplanması bölgede sevinçle karşılandı. SABAH'a konuşan her kesimden vatandaş: "Artık ortak geleceğimizi barış, huzur ve kardeşlik şekillendirecek" dedi.

Terörsüz Türkiye en büyük hediye! Vatandaşlar SABAH’a konuştu: Hep barışın ve huzurun hayalini kurduk

"ANNELER GÜNÜNDE ANNELERE EN BÜYÜK HEDİYE OLDU"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, silahlara vedanın anneler günü nedeniyle Türkiye'deki annelere büyük bir hediye olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanınızın ortaya koyduğu güçlü iradeyle artık, hiçbir annenin ağlamayacağı yeni bir Türkiye, terörsüz bir Türkiye inşa edilecek. Hep birlikte ülkemizi huzuru ve barışı için önemli çabalar ortaya koymanın zamanıdır. Yıllarca insanlarımız terör nedeniyle hayatını kaybetti. 40 yılı aşkındır süren terörden dolayı acılar yaşandı, insanlar gözyaşları döktü. Artık ölümlerin olmadığı bir ülke gelecek nesillere bırakmayı hedefliyoruz. Bundan sonra güzel günler bizleri bekliyor" dedi.

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Terörsüz Türkiye en büyük hediye! Vatandaşlar SABAH’a konuştu: Hep barışın ve huzurun hayalini kurduk

"ARTIK HİÇBİR ANNE EVLATSIZ KALMASIN"

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, "Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sayın Devlet Bahçeli'nin böyle bir süreç için attığı büyük adım bizler için çok değerlidir. Bugün burada, yıllardır evlat hasretiyle yanan yüreklerimizle önemli bir gelişmeye tanıklık ediyoruz. Bu karar, yıllardır dağlarda zorla tutulan, kandırılarak götürülen evlatlarımız için bir dönüm noktası olabilir. Bu vesileyle diyoruz ki: Artık hiçbir çocuk dağa çıkmasın, hiçbir anne evlatsız kalmasın. Bugün barışın, huzurun, kardeşliğin yeşerdiği bir gün olsun. Hep birlikte yeniden umut edelim" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye en büyük hediye! Vatandaşlar SABAH’a konuştu: Hep barışın ve huzurun hayalini kurduk

"TÜM SİLAHLI GURUPLARI KAPSAMALI"

Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, "Terör örgütünün beklenen fesih kararı gerçekleşti. Bu karar PKK'nın tüm illegalite yapılanmalarını da kapsayacak şekilde hiç bir isim altında, hiçbir ülkede faaliyet yürütemeyecek silaha ve şiddete bir daha dönmeyecek kesinlikte uygulanmalıdır. Böylelikle ülkede barışın ve demokratik siyasetin önünde güçlü bir imkan daha açılmıştır. Birlikte ve kardeşlik duyguları içinde uzlaşı dili ile sorunlarımızı çözme, geleceğimizi şekillendirme müreffeh Türkiye'yi inşa etme zamanı" dedi.

Terörsüz Türkiye en büyük hediye! Vatandaşlar SABAH’a konuştu: Hep barışın ve huzurun hayalini kurduk

"HUZUR VE BARIŞ KALKINMAYI GETİRECEKTİR"

Şırnak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu, huzur ve barış ortamının, esnaf ve sanatkârlarımız üzerindeki olumlu yansımalarını şimdiden büyük bir memnuniyetle gözlemlediklerini belirterek, "Huzur ve barış ortamı kalkınmayı da beraberinde getirecektir. Uzun yıllardır bölgemizin kalkınmasının önünde büyük bir engel teşkil eden terörün son bulmasıyla birlikte, Şırnak'ımızda yeni bir dönem başlamıştır. Terörsüz bir Türkiye idealine ulaşılmasıyla birlikte, esnafımız rahat bir nefes almış, işlerine daha büyük bir motivasyonla sarılmıştır. Huzur ortamının kalıcı hale gelmesiyle birlikte, ilimizin ekonomik potansiyeli de açığa çıkacaktır" dedi.