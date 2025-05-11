Giriş Tarihi: 11.05.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
06:30
Terörsüz Türkiye en büyük hediye! Vatandaşlar SABAH'a konuştu: “Hep barışın ve huzurun hayalini kurduk”
Terörsüz Türkiye hamlesinde, PKK'nın silahlara veda ve fesih kararı bölgede büyük bir heyecan yarattı. Bölgede, siyasetçiler, iş dünyası, evlat nöbeti tutan anneler, şehit aileleri, sendikalar ve vatandaşlar SABAH'a konuştu. Bu süreçte büyük bir irade ortaya koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür edilirken, silahlara veda kararının anneler gününde, Türkiye'deki annelere en büyük hediye olarak değerlendirildi.