Terörsüz Türkiye en büyük hediye! Vatandaşlar SABAH'a konuştu: “Hep barışın ve huzurun hayalini kurduk”

"ARTIK HİÇBİR ANNE EVLATSIZ KALMASIN"



Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, "Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sayın Devlet Bahçeli'nin böyle bir süreç için attığı büyük adım bizler için çok değerlidir. Bugün burada, yıllardır evlat hasretiyle yanan yüreklerimizle önemli bir gelişmeye tanıklık ediyoruz. Bu karar, yıllardır dağlarda zorla tutulan, kandırılarak götürülen evlatlarımız için bir dönüm noktası olabilir. Bu vesileyle diyoruz ki: Artık hiçbir çocuk dağa çıkmasın, hiçbir anne evlatsız kalmasın. Bugün barışın, huzurun, kardeşliğin yeşerdiği bir gün olsun. Hep birlikte yeniden umut edelim" ifadelerini kullandı.