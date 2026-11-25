ÖNEMLİ... VE DEĞERLİ

Terörsüz Türkiye konusunda Özgür Özel'in, 15 Mayıs 2025'te söylediği sözler çok önemli... Çok değerli.

Özgür Bey'in CHP'den ayrılması ve Yeni Parti'yi kurması, 2025'te söylediği sözlerin değerini azaltmıyor.

Yeni Parti/Özgür Özel, bugün bazı konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın/hükümetin uyguladığı politikalara karşı olabilir... Doğaldır. Kayyum uygulamalarını... Bazı TV'lerin TMSF'ye geçmesini eleştirebilir... Doğaldır. Ama... Siyasetin en gergin olduğu dönemlerde bile, ülkenin geleceğiyle ilgili konularda...

Günlük siyasi çekişmelerin askıya alınması gerekir.

Terörsüz Türkiye... İşte böyle bir konudur.

Özgür Özel'in 15 Mayıs 2025'te söylediği gibi: "Bu iş siyasete kurban edilecek bir iş değildir."

Özgür Bey dün destek verdiği bu hedefe bugün sırtını dönerse tarihe ve millete nasıl hesap verecek? Muhalefet sorumluluktan kaçamaz. Kaçarsa millet hesabını sorar.