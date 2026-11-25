EMİN ADIMLARLA
Hüseyin Yayman... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi. İmralı'ya giden heyetin içindeydi. Sorduk: "Süreçte tavsama, gevşeme, yavaşlama, aksama var mı?"
Yayman, "Hayır... Süreç, planlanan hedefler doğrultusunda, emin adımlarla ilerliyor'' dedi:
Meclis'te ilk kez terörsüz Türkiye komisyonu kuruldu... Şehit aileleri... Gaziler... Herkes dinlendi.
İmralı'ya... Milletvekili heyeti gitti.
Görüşme tutanakları yayımlandı.
Ortaya kapsamlı bir rapor çıktı.
Yasa hazırlandı... Meclis'te 467 oyla kabul edildi.
Şimdi sıra, TBMM İzleme Komisyonu'nun çalışmasına geldi.
Süreçte tavsama, gevşeme, yavaşlama, aksama yok.