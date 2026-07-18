Terörsüz Türkiye Yasası için tarihi eşik! Öncelik tespit, teyit, tescil zincirinin tamamlanması…

Kabul edelim ki... Terör örgütü PKK'nın yüzde 100 silahsızlandırılması, sürecin ideal boyutunu temsil ediyor. Reel politik ve jeostratejik şartlar ise silah bırakma ve mağaraların boşaltılmasının yüzde 75-80 oranına ulaşması ile birlikte yasal önlemlerden yararlanma aşamasının başlayabileceğini gösteriyor.

Yasa demişken... İlânihaye yürürlükte kalacak bir müktesebattan söz edilmediği de çok açık. Muhtemelen, silahtan arınmayı tespit ve teyide mukabil, 6-12 ay yürürlükte kalacak, özellikli bir düzenleme yapılacak.