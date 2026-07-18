Terörsüz Türkiye Yasası için tarihi eşik! Öncelik tespit, teyit, tescil zincirinin tamamlanması…
SABAH Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü yazısında Terörsüz Türkiye süreci ve yasa taslağını kaleme aldı. "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın devlet adamı tecrübesini ve şahsi ağırlığını bizzat sahaya yansıtması anlamı ileride dahi iyi anlaşılacak tarihi eşikten dönülmesini sağladı" ifadelerini kullanan Müderrisoğlu, yasa taslağının mantığının 'Örgütü tüm uzantıları ve unsurları ile lağvet, silahları tamamen bırak' çerçevesinde olduğunu vurguladı. Müderrisoğlu, "Tespit, Teyit, Tescil" zinciri tamamlanmadan, örgütle bağını kesenlere önemli fırsatlar sunması beklenen yasa hemen uygulanmayacak. Hassas detaylar çerçeve yasaya yansıtılacak" ifadelerini de kullandı. İşte Okan Müderrisoğlu'nun bugünkü yazısı…