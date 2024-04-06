Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tesbih namazı kılınışı Diyanet ile gündemde! Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır, fazileti nedir?
Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:23 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:23

Tesbih namazı kılınışı Diyanet ile gündemde! Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır, fazileti nedir?

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor. Günahların bağışlandığı, duaların kabul olduğu bu geceyi ibadetle dolu geçirmek isteyen vatandaşlar namazlarını kılıp, dualarını edip, zikirlerini çekecekler. Bu mübarek gecede Günahların affına ve dileklerin mazharına vesile olduğuna inanılan tespih namazını kılmak isteyen Müslümanlar "tespih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" araştırmalarına başladılar. İşte Diyanet ile tespih namazı kılınışı

Tesbih namazı kılınışı Diyanet ile gündemde! Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır, fazileti nedir?

Tespih namazı nasıl kılınır? araştırması bu akşam Kadir Gecesi olması vesilesiyle araştırılmaya başlandı. Kadir Gecesi'nde tespih namazı kılmak isteyen Müslümanlar ibadetlerini yerine getirmek için araştırmalarına başladı. Peki, tespih namazı nasıl kılınır?

Tesbih namazı kılınışı Diyanet ile gündemde! Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır, fazileti nedir?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tesbih namazı kılınışı Diyanet ile gündemde! Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır, fazileti nedir?

diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı kılınışı Diyanet ile gündemde! Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır, fazileti nedir?

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih namazı dört rekattır.

Tesbih namazı kılınışı Diyanet ile gündemde! Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır, fazileti nedir?

TESBİH NAMAZI KILINIŞI

Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

SON DAKİKA