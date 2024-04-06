Tesbih namazı kılınışı Diyanet ile gündemde! Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır, fazileti nedir?

Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:23
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
01:23
Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor. Günahların bağışlandığı, duaların kabul olduğu bu geceyi ibadetle dolu geçirmek isteyen vatandaşlar namazlarını kılıp, dualarını edip, zikirlerini çekecekler. Bu mübarek gecede Günahların affına ve dileklerin mazharına vesile olduğuna inanılan tespih namazını kılmak isteyen Müslümanlar "tespih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" araştırmalarına başladılar. İşte Diyanet ile tespih namazı kılınışı