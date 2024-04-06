Tesbih namazı kılınışı Diyanet ile gündemde! Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır, fazileti nedir?

diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).