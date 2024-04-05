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Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 08:16

KADİR GECESİ TESBİH NAMAZI: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile adım adım kılınışı!

Müslümanlar için önemli günlerden birisi olan Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma günü ibadetlerle idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Kuranı-ı Kerim okumak, namaz kılmak ve zikir çekmenin yanı sıra bir de tesbih namazı kılınıyor. Kul hakkı hariç geçmiş günahların bağışlandığı bu gecede eller semaya açılacak. Peki, tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte, Adım adım Diyanet ile tesbih namazı kılınışı detaylı anlatım ve okunacak dualar listesi.

KADİR GECESİ TESBİH NAMAZI: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile adım adım kılınışı!

Tesbih namazı nasıl kılınır sorusu bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin gelişiyle birlikte araştırılıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bu gecede namaz kılmak isteyen vatandaşlar, tesbih namazı kılınışı ve okunacak duaları merak ediyorlar. Bu gece eller semaya açılacak, dua ve ibadetler yerine getirilecek. Tesbih namazı kılınışı, dört rekat şeklinde olup aynı "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" şeklinde niyetle başlanır. Peki, tesbih namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte detaylar.

KADİR GECESİ TESBİH NAMAZI: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile adım adım kılınışı!
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KADİR GECESİ TESBİH NAMAZI: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile adım adım kılınışı!

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih namazı, dört rekâttır.

Her rekâtında yetmiş beş olmak üzere, dört rekâtta toplam üç yüz defa:

سُبْحَانَ اللّٰه ِوَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

"Sübhânellâhi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illellâhü vellâhü ekber" diye tesbih okunur.

KADİR GECESİ TESBİH NAMAZI: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile adım adım kılınışı!

a) Tesbih Namazının Kılınışı

Birinci Rekât

"Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" diye niyet edilir.

"Allâhu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır.

Ayakta sırasıyla, Sübhâneke okunur. Sonra (15 kere tesbih) okunur. Daha sonra Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir sure okunarak yine (10 kere tesbih) söylenir.

"Allâhu Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azîm" denilir, sonra da (10 kere tesbih) okunur.

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denir. Burada da (10 kere tesbih) okunur.

"Allâhu Ekber" diyerek secdeye varılır ve burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" dendikten sonra (10 kere tesbih) okunur.

"Allâhu Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur ve (10 kere tesbih) okunur.

Yine "Allâhu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir. Peşinden de (10 kere tesbih) okunur.

"Allâhu Ekber" diyerek ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır. Bundan sonraki rekâtlarda da aynı sayıda tesbih okunur. Şöyle ki:

KADİR GECESİ TESBİH NAMAZI: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet ile adım adım kılınışı!

İkinci Rekât

Ayakta sırasıyla, (15 kere tesbih), Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azîm" denilir (10 kere tesbih).

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denir (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek secdeye varılır ve burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" söylenir (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur (10 kere tesbih).

Yine "Allâhu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir (10 kere tesbih).

"Allâhu Ekber" diyerek kalkılıp oturulur.

Oturuşta Ettehiyyâtü okunur.

"Allâhu Ekber" diyerek ayağa (üçüncü rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.

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