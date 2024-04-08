Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
09:35
TEŞKİLAT 102. BÖLÜM İZLE EKRANI || TRT 1 ile Teşkilat son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz tamamı burada
Her hafta Pazar günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, İlker Aksum gibi isimleri buluşturuyor. Dizinin sıkı takipçileri Teşkilat 102. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Kambur'un oyunu ile çıkmaza giren Ömer, üstleriyle birlikte bir çözüm yolu aramaya koyuluyor. İşte, TRT 1 canlı yayın Teşkilat 102. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri...