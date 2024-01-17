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Haberler Galeri Tiyatrocu Orhan Aydın, CHP'nin adayına ateş püskürdü: Lütfü Savaş’ı kabullenemiyorum
Giriş Tarihi: 17.01.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 07:10

Tiyatrocu Orhan Aydın, CHP'nin adayına ateş püskürdü: Lütfü Savaş’ı kabullenemiyorum

Hatay'da depremde kızını kaybeden tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Halk TV'de katıldığı bir programda Lütfü Savaş'ın yeniden Hatay'da başkan adayı gösterilmesine tepki gösterdi. Savaş ve CHP yönetimine tepki gösteren Aydın: "Hiçbir yerde, organizasyonda bile adı olmayan bir belediye başkanının CHP tarafından tekrar aday gösterilmesini asla kabul edemiyorum, kabullenemiyorum" dedi.

MURAT KARAMAN
Tiyatrocu Orhan Aydın, CHP’nin adayına ateş püskürdü: Lütfü Savaş’ı kabullenemiyorum

Hatay'da kentsel dönüşümü engellediği için binlerce insanın ölümüne neden olan ve CHP tarafından tekrar büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilen Lütfü Savaş'a tepkiler bitmiyor.

Tiyatrocu Orhan Aydın, CHP’nin adayına ateş püskürdü: Lütfü Savaş’ı kabullenemiyorum

Asrın felaketinde Hatay'da yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, "Hiçbir yerde, organizasyonda bile adı olmayan bir belediye başkanının bugün CHP tarafından tekrar aday gösterilmesini asla kabul edemiyorum, kabullenemiyorum.

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Tiyatrocu Orhan Aydın, CHP’nin adayına ateş püskürdü: Lütfü Savaş’ı kabullenemiyorum

Belediye nerede? Evlerine su faturaları gönderilen Hatay halkı mı belediyeye oy verecek" dedi.

Tiyatrocu Orhan Aydın, CHP’nin adayına ateş püskürdü: Lütfü Savaş’ı kabullenemiyorum

Asrın felaketinde Hatay'da annesi ile birlikte yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden ve muhalif kimliğiyle bilinen tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, CHP'nin Lütfü Savaş'ı yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermesine tepkisini katıldığı TV programında gösterdi.

Tiyatrocu Orhan Aydın, CHP’nin adayına ateş püskürdü: Lütfü Savaş’ı kabullenemiyorum

Lütfü Savaş'a ateş püsküren Aydın, şunları söyledi: "CHP belediyesi ve il yönetimi depremde ayağa kalkmayı becerebilmeliydi. Ben belediye başkanı olsaydım dünyayı ayağa kaldırırdım.

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