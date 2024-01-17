Giriş Tarihi: 17.01.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
07:10
Tiyatrocu Orhan Aydın, CHP'nin adayına ateş püskürdü: Lütfü Savaş’ı kabullenemiyorum
Hatay'da depremde kızını kaybeden tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Halk TV'de katıldığı bir programda Lütfü Savaş'ın yeniden Hatay'da başkan adayı gösterilmesine tepki gösterdi. Savaş ve CHP yönetimine tepki gösteren Aydın: "Hiçbir yerde, organizasyonda bile adı olmayan bir belediye başkanının CHP tarafından tekrar aday gösterilmesini asla kabul edemiyorum, kabullenemiyorum" dedi.