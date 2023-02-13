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Haberler Galeri TOKİ asrın felaketine böyle dayandı! 10 ildeki 133 bin 759 TOKİ konutu depremi hasarsız atlattı
Giriş Tarihi: 13.02.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 06:55

TOKİ asrın felaketine böyle dayandı! 10 ildeki 133 bin 759 TOKİ konutu depremi hasarsız atlattı

Asrın felaketini yaşayan Türkiye, yaraların sarılması için canla başla mücadele ederken, bölgedeki TOKİ binalarının depremde hiç zarar görmediği ortaya çıktı. SABAH, TOKİ binalarının nasıl sağlam kaldığını araştırdı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüsnü Korkmaz "TOKİ binaları yıkılmaz, çünkü tünel kalıp sistemi kullanılmıştır. Bu da binanın depreme dayanıklı olarak temelden inşa edildiğini gösterir" dedi.

TOKİ asrın felaketine böyle dayandı! 10 ildeki 133 bin 759 TOKİ konutu depremi hasarsız atlattı

SABAH, depremin hasar verdiği 10 ildeki TOKİ tarafından bu tarihe kadar kaç konut yapıldığını ve son durumunu araştırdı. TOKİ depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 5 bin 545, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323, Malatya'da 20 bin 605, Şanlıurfa'da 17 bin 261, Diyarbakır'da 20 bin 912. Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Kilis'te ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin 759 konut yaptı. 10 ilde 133 bin 759 konutun yanı sıra bu illerde, cami, okul ve güvenlik güçleri için birçok bina da inşa edildi.

TOKİ asrın felaketine böyle dayandı! 10 ildeki 133 bin 759 TOKİ konutu depremi hasarsız atlattı

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TOKİ asrın felaketi karşısında başarılı bir sınav verdi. Hiçbiri yıkılmayan TOKİ binalarının hepsi oturabilir durumda kaldı. TOKİ'nin binaları depreme dayanıklı radye temel üzerine kurduğu öğrenildi. TOKİ'nin deprem yaşayan şehirlerinden Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'ndaki konutlarını vatandaşlara teslim etme hazırlığında olduğu bildirildi.

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TOKİ asrın felaketine böyle dayandı! 10 ildeki 133 bin 759 TOKİ konutu depremi hasarsız atlattı

DEPREM BÖLGESİNDEKİLER EVLERİNE GİREBİLİR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarında TOKİ konutlarında hiçbir hasar olmadığını tespit etti. Bakanlık, 10 il Valilik ve Kaymakamlıkları TOKİ konutları sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten mesaj da gönderdi.

TOKİ asrın felaketine böyle dayandı! 10 ildeki 133 bin 759 TOKİ konutu depremi hasarsız atlattı

KORMAZ "UYGUN ZEMİNE, DEPREME GÖRE YAPILAN BİNA YIKILMAZ"
Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüsnü Korkmaz, depremdeki yıkılan binaların nedenleriyle ilgili SABAH'a konuştu.

TOKİ asrın felaketine böyle dayandı! 10 ildeki 133 bin 759 TOKİ konutu depremi hasarsız atlattı

Korkmaz, "Deprem bölgelerine yapılacak binaların beton sınıf C30 ve üstü olmalıdır. Binanın kolon ve kirişleri düzgün yapılmış olmalı. Bina yapılırken tüm bu planlamalar statik analiz sonucunda yapılır.

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