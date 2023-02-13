Giriş Tarihi: 13.02.2023 06:53
Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
06:55
TOKİ asrın felaketine böyle dayandı! 10 ildeki 133 bin 759 TOKİ konutu depremi hasarsız atlattı
Asrın felaketini yaşayan Türkiye, yaraların sarılması için canla başla mücadele ederken, bölgedeki TOKİ binalarının depremde hiç zarar görmediği ortaya çıktı. SABAH, TOKİ binalarının nasıl sağlam kaldığını araştırdı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüsnü Korkmaz "TOKİ binaları yıkılmaz, çünkü tünel kalıp sistemi kullanılmıştır. Bu da binanın depreme dayanıklı olarak temelden inşa edildiğini gösterir" dedi.