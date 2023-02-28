TOKİ son 20 yılda neler yaptı? Dünya Türkiye’yi bu sistemle örnek aldı

İNŞA EDİLEN SOSYAL DONATI SAYISI

Son 20 yılda TOKİ tarafından çeşitli sosyal donatılar da inşa edildi. 24 bin 396 derslikli bin 389 okul, 74 bin 677 kişi kapasiteli 215 yurt, 997 spor salonu, 269 hastane, 22 üniversite, 99 sağlık ocağı, 2 bin 113 ticari ünite ve 912 cami TOKİ tarafından yapıldı.