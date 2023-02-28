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Giriş Tarihi: 28.02.2023 20:28 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 20:41

TOKİ son 20 yılda neler yaptı? Dünya Türkiye'yi bu sistemle örnek aldı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli gerçekleşen depremlerin ardından tek bir TOKİ binası yıkılmadı. Asrın felaketi ile birlikte kentsel dönüşüm ve TOKİ sistemi tekrar gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 1 yıl içinde TOKİ'nin depremzedelere yeni konutlarını yapacağını duyurdu. Öte yandan deprem vergilerinin nereye harcandığı ise bazı çevreler tarafından algı konusu edildi. Peki TOKİ son 20 yılda neler yaptı? Deprem vergileri hangi projeler için kaynak oldu? İşte madde madde tüm detaylarıyla TOKİ gerçeği...

TOKİ son 20 yılda neler yaptı? Dünya Türkiye’yi bu sistemle örnek aldı

Türkiye Kahramanmaraş depremi sonasında yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay da depremden çok şiddetli şekilde etkilendi. Diğer yandan depremde TOKİ binalarının yıkılmaması da dikkat çekti.

TOKİ son 20 yılda neler yaptı? Dünya Türkiye’yi bu sistemle örnek aldı

İŞTE TOKİ'NİN DEPREM YATIRIMLARI

Peki deprem vergileri nerelere harcandı? TOKİ'nin deprem yatırımları nasıl gerçekleşti?

TOKİ 20 yılda 1 milyon 200 bine yakın konut ve sosyal donatı inşa etti.

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TOKİ son 20 yılda neler yaptı? Dünya Türkiye’yi bu sistemle örnek aldı

TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi projesinde ise 1 milyon 700 bin konut hedefine ulaştı..

TOKİ son 20 yılda neler yaptı? Dünya Türkiye’yi bu sistemle örnek aldı

İNŞA EDİLEN SOSYAL DONATI SAYISI

Son 20 yılda TOKİ tarafından çeşitli sosyal donatılar da inşa edildi. 24 bin 396 derslikli bin 389 okul, 74 bin 677 kişi kapasiteli 215 yurt, 997 spor salonu, 269 hastane, 22 üniversite, 99 sağlık ocağı, 2 bin 113 ticari ünite ve 912 cami TOKİ tarafından yapıldı.

TOKİ son 20 yılda neler yaptı? Dünya Türkiye’yi bu sistemle örnek aldı

SOSYAL KONUTLARDAN YARARLANANLARIN SAYISI 5 MİLYONU GEÇTİ

TOKİ'nin yaptığı sosyal konut imkanından yararlananların sayısı 5 milyonu geçti.

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