Giriş Tarihi: 28.02.2023 20:28
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
20:41
TOKİ son 20 yılda neler yaptı? Dünya Türkiye'yi bu sistemle örnek aldı
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli gerçekleşen depremlerin ardından tek bir TOKİ binası yıkılmadı. Asrın felaketi ile birlikte kentsel dönüşüm ve TOKİ sistemi tekrar gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 1 yıl içinde TOKİ'nin depremzedelere yeni konutlarını yapacağını duyurdu. Öte yandan deprem vergilerinin nereye harcandığı ise bazı çevreler tarafından algı konusu edildi. Peki TOKİ son 20 yılda neler yaptı? Deprem vergileri hangi projeler için kaynak oldu? İşte madde madde tüm detaylarıyla TOKİ gerçeği...