Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TORBA YASA MADDELERİ 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 08:12

TORBA YASA MADDELERİ 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba yasa son dakika haberleri ekonomiye yönelik düzenlemeleri bekleyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 55 maddesi onaylanan 86 maddelik yasanın kalan maddelerinin Meclis'te görüşüleceği tarih için geri sayım devam ediyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 gün emeklilik) gibi çalışmaların yer aldığı 2. torba yasa son durum gelişmeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları yakından takip ediliyor. Kademeli emeklilik ile ilgili düzenleme olup olmadığı merak ediliyor. Peki; Yeni Torba Yasa'da neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, son durum ne?

TORBA YASA MADDELERİ 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Yeni Torba Yasa ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi soruları gündemden düşmüyor. 86 maddelik torba kanun son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. 55 maddenin kabul edilmesinin ardından kalan maddelerin Meclis'ten geçerek yürürlüğe gireceği tarih araştırılıyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 gün emeklilik) gibi önemli düzenlemelerin içinde yer aldığı yasa, TBMM sürecinin tamamlanması akabinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, 2. Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, kademeli emeklilik (erken emeklilik) gelecek mi? İşte detaylar.

TORBA YASA MADDELERİ 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

2024 TORBA YASA MADDELERİ: ERKEN EMEKLİLİK REFORMU!

Bu yıl emekliler yılı ilan edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde erken emeklilik reformu başlıyor.

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor.

İşte, 2024 Torba Yasa maddeleri ve içeriği;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TORBA YASA MADDELERİ 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

ÇALIŞMA BAKANI IŞIKHAN'DAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI!

Son günlerde emeklilerle ilgili merak edilen gündem başlıklarından biri 'kademeli emeklilik'…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, vatandaşların ve sosyal medyanın gündeminde yer alan iki konu ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

TORBA YASA MADDELERİ 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu. Düzenlemeye göre ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatılarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak ve ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşacak.

Ayrıca, ev hanımlarının prim ödemelerinin üçte birinin de devlet tarafından karşılanması da düzenleme çerçevesinde yer alması bekleniyor.

TORBA YASA MADDELERİ 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından başlıklar:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

SON DAKİKA