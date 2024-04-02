TORBA YASA MADDELERİ 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge! 2. Torba yasa Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
08:12
Torba yasa son dakika haberleri ekonomiye yönelik düzenlemeleri bekleyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 55 maddesi onaylanan 86 maddelik yasanın kalan maddelerinin Meclis'te görüşüleceği tarih için geri sayım devam ediyor. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi (7200 gün emeklilik) gibi çalışmaların yer aldığı 2. torba yasa son durum gelişmeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları yakından takip ediliyor. Kademeli emeklilik ile ilgili düzenleme olup olmadığı merak ediliyor. Peki; Yeni Torba Yasa'da neler var, Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, son durum ne?