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Haberler Galeri Trabzon’daki Kandil Uzlaşısı deşifre oldu: DEM’li aday CHP listesinde!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 08:38

Trabzon’daki Kandil Uzlaşısı deşifre oldu: DEM’li aday CHP listesinde!

CHP, yerel seçimlerde Kandil'den gelen talimata kulak vererek DEM Parti ile anlaştı. İstanbul, İzmit, Mersin ve Şanlıurfa'da, CHP DEM'li adayları desteklerken pek çok DEM'li isim belediye meclis üyeliği listesinde yer aldı. Kirli ittifak son olarak Trabzon'da ortaya çıktı. Bir dönem DEM'in eski adı olan HDP'de siyaset yapan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'ye oy verdiği pusulayı paylaşan Fikret Ataman Trabzon'un Ortahisar ilçesinde CHP listelerinden meclis üyesi olarak yer aldı!

Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’daki Kandil Uzlaşısı deşifre oldu: DEM’li aday CHP listesinde!

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'ye yanaştı. Kent Uzlaşısı adı altında 'Kandil İttifakı'na imza attı.

Trabzon’daki Kandil Uzlaşısı deşifre oldu: DEM’li aday CHP listesinde!

İstanbul, İzmit, Mersin ve Şanlıurfa'da kendi adaylarını geri çekerek DEM'li adayları desteklediğini açıkladı. DEM'lenen CHP'ye tepki yağarken Trabzon'da da kirli ittifaka imza atıldı.

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Trabzon’daki Kandil Uzlaşısı deşifre oldu: DEM’li aday CHP listesinde!

DEM'Lİ ADAY DESTEK İSTEMEYE BAŞLADI

Bir dönem eski adıyla HDP'de siyaset yapan, hatta son Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde HDP'ye açık destek veren ve sosyal medya hesaplarından oy pusulasını paylaşan, iş insanı Fikret Ataman, kent uzlaşısıyla Trabzon'un Ortahisar ilçesinde CHP listelerinden meclis üyesi olarak yer aldı.

Trabzon’daki Kandil Uzlaşısı deşifre oldu: DEM’li aday CHP listesinde!

Aslen Ağrılı olan ve 9 ay önce CHP'ye üye olduğu tespit edilen Ataman için DEM Parti yöneticilerinin kentte yaşayan Doğu kökenli yaklaşık 5 bin kişiyi arayarak destek istemeye başladı.

Trabzon’daki Kandil Uzlaşısı deşifre oldu: DEM’li aday CHP listesinde!

CHP'Lİ ADAY 'KANDİL UZLAŞISIN' SESSİZ!

CHP-DEM partinin Trabzon'da deşifre olan kent uzlaşısına siyasilerden de tepki yağdı.

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