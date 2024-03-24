Giriş Tarihi: 24.03.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
08:38
Trabzon’daki Kandil Uzlaşısı deşifre oldu: DEM’li aday CHP listesinde!
CHP, yerel seçimlerde Kandil'den gelen talimata kulak vererek DEM Parti ile anlaştı. İstanbul, İzmit, Mersin ve Şanlıurfa'da, CHP DEM'li adayları desteklerken pek çok DEM'li isim belediye meclis üyeliği listesinde yer aldı. Kirli ittifak son olarak Trabzon'da ortaya çıktı. Bir dönem DEM'in eski adı olan HDP'de siyaset yapan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'ye oy verdiği pusulayı paylaşan Fikret Ataman Trabzon'un Ortahisar ilçesinde CHP listelerinden meclis üyesi olarak yer aldı!