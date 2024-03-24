Trabzon’daki Kandil Uzlaşısı deşifre oldu: DEM’li aday CHP listesinde!

DEM'Lİ ADAY DESTEK İSTEMEYE BAŞLADI

Bir dönem eski adıyla HDP'de siyaset yapan, hatta son Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde HDP'ye açık destek veren ve sosyal medya hesaplarından oy pusulasını paylaşan, iş insanı Fikret Ataman, kent uzlaşısıyla Trabzon'un Ortahisar ilçesinde CHP listelerinden meclis üyesi olarak yer aldı.