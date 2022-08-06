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Haberler Galeri TSK'da yeni dönem başlıyor! Kamuflajlar için ilk uygulama yapıldı...
Giriş Tarihi: 06.08.2022 15:10 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 15:10

TSK'da yeni dönem başlıyor! Kamuflajlar için ilk uygulama yapıldı...

Kara Dikimevi Müdürlüğünün "Sıfır Atık" projesi kapsamında hayata geçirdiği pilot uygulamayla 250 erin kullandığı eğitim elbisesi, geri dönüşüm tesislerinde yeniden kamuflajlı eğitim elbiselik kumaş haline getirildi. Kara Dikimevi Müdürü Albay Neslihan Ay, "Daha önce kullanılmış olan er eğitim elbiselerini geri dönüşümü ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin tekstil atık miktarını azaltarak ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda erler tarafından kullanılan bir miktar eğitim elbisesi geri dönüşüm tesisinde elyafa ve ipliğe dönüştürülerek yeniden dokuma, boya ve baskısı yaptırılmış kamuflajlı eğitim elbiselik kumaşa dönüştürülmüştür" dedi.

TSK’da yeni dönem başlıyor! Kamuflajlar için ilk uygulama yapıldı...

Kara Dikimevi Müdürlüğü, "Sıfır Atık" projesi kapsamında erlerin eğitim elbiselerinin geri dönüşüm işlemiyle yeniden kullanımını sağladı.

TSK’da yeni dönem başlıyor! Kamuflajlar için ilk uygulama yapıldı...

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ay yıldızlı üniformalarının son teknoloji kullanılarak üretildiği Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki İstanbul'daki Kara Dikimevi Müdürlüğü ile Ankara'daki Hava Dikimevi Müdürlüğü kapılarını AA'ya açtı.

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TSK’da yeni dönem başlıyor! Kamuflajlar için ilk uygulama yapıldı...

Kara Dikimevi Müdürlüğü, olumsuz çevresel etkileri önlemeyi ve kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlayan "Sıfır Atık" projesi kapsamında geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan pilot çalışmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda erlerin kullandığı 250 takım eğitim elbisesi geri dönüşüm tesisinde kırpılarak elyaf elde edildi.

TSK’da yeni dönem başlıyor! Kamuflajlar için ilk uygulama yapıldı...

Daha sonra bu elyaflara kullanılmış pet şişelerden elde edilen polyester elyafı takviyesi yapılarak iplik üretildi. Bu iplikler, dokuma tesisinde yeniden eğitim elbiselik kumaş haline getirildi. Geri dönüşüm işlemi sonrasında ortaya çıkan kumaşın Mehmetçiğin kullanım konforu ile ihtiyacı olan diğer tüm teknik özellikleri sağladığı yapılan analizlerle tespit edildi.

TSK’da yeni dönem başlıyor! Kamuflajlar için ilk uygulama yapıldı...

Önümüzdeki dönemde geri dönüştürülmüş elbiselerin kullanımını yaygınlaştırılmayı planlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, kullanılmış askeri üniformaları geri dönüşüm ile yeniden üniforma haline getiren ilk ordulardan biri olacak.

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