Giriş Tarihi: 06.08.2022 15:10
Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
15:10
TSK'da yeni dönem başlıyor! Kamuflajlar için ilk uygulama yapıldı...
Kara Dikimevi Müdürlüğünün "Sıfır Atık" projesi kapsamında hayata geçirdiği pilot uygulamayla 250 erin kullandığı eğitim elbisesi, geri dönüşüm tesislerinde yeniden kamuflajlı eğitim elbiselik kumaş haline getirildi. Kara Dikimevi Müdürü Albay Neslihan Ay, "Daha önce kullanılmış olan er eğitim elbiselerini geri dönüşümü ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin tekstil atık miktarını azaltarak ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda erler tarafından kullanılan bir miktar eğitim elbisesi geri dönüşüm tesisinde elyafa ve ipliğe dönüştürülerek yeniden dokuma, boya ve baskısı yaptırılmış kamuflajlı eğitim elbiselik kumaşa dönüştürülmüştür" dedi.