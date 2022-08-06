TSK’da yeni dönem başlıyor! Kamuflajlar için ilk uygulama yapıldı...

Daha sonra bu elyaflara kullanılmış pet şişelerden elde edilen polyester elyafı takviyesi yapılarak iplik üretildi. Bu iplikler, dokuma tesisinde yeniden eğitim elbiselik kumaş haline getirildi. Geri dönüşüm işlemi sonrasında ortaya çıkan kumaşın Mehmetçiğin kullanım konforu ile ihtiyacı olan diğer tüm teknik özellikleri sağladığı yapılan analizlerle tespit edildi.