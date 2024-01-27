Giriş Tarihi: 27.01.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
12:48
TSK’yı ve Mehmetçik’i hedef almıştı: Şebnem Korur Fincancı hakkında karar!
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda Türk Silahlı Kuvvetleri ve askerimizi hedef aldı. Kullandığı skandal ifadeler sonrası hakkında Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezası alan Şebnem Korur Fincancı'nın cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.