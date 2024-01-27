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Haberler Galeri TSK’yı ve Mehmetçik’i hedef almıştı: Şebnem Korur Fincancı hakkında karar!
Giriş Tarihi: 27.01.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 12:48

TSK’yı ve Mehmetçik’i hedef almıştı: Şebnem Korur Fincancı hakkında karar!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda Türk Silahlı Kuvvetleri ve askerimizi hedef aldı. Kullandığı skandal ifadeler sonrası hakkında Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezası alan Şebnem Korur Fincancı'nın cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Dilhan Dumanoğlu
TSK’yı ve Mehmetçik’i hedef almıştı: Şebnem Korur Fincancı hakkında karar!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik skandal ifadeler kullanmış, bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Fincancı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

TSK’yı ve Mehmetçik’i hedef almıştı: Şebnem Korur Fincancı hakkında karar!

Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, hakkında 'Terör örgütü propagandası' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Dosyanın İstanbul'a gönderilmesinin ardından İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fincancı'ya 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verilerek tahliyesine karar verilmişti.

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TSK’yı ve Mehmetçik’i hedef almıştı: Şebnem Korur Fincancı hakkında karar!

KARARDA HUKUKA AYKIRILIK YOK

Sanık avukatları ve cumhuriyet savcısının itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderildi.

TSK’yı ve Mehmetçik’i hedef almıştı: Şebnem Korur Fincancı hakkında karar!

Temyiz incelemesi yapan Daire, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delilerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına karar verdi.

TSK’yı ve Mehmetçik’i hedef almıştı: Şebnem Korur Fincancı hakkında karar!

CEZASI ONANDI

İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirten Daire kararında eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve sanığa verilen 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığını aktararak, sanık avukatları ve cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyerek temyiz başvurusunu esastan reddetti.

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