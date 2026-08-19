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  • TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, bu toprakları vatan yapan, milleti birbirine bağlayan değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek, TÜGVA'nın yaz okullarında 700 bin gence ulaştıklarını söyledi.

01 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım

Erdoğan, Efes Antik Kenti'nde düzenlenen TÜGVA İzmir Yaz Okulları Final Programı'nda yaptığı konuşmada, Efes'in Anadolu'nun kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını gösteren önemli merkezlerden biri olduğunu ifade etti.

Bu toprakların değerlerinin yaşatılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Bin yıl daha bu topraklar bizim vatanımız demek istiyorsak, o zaman bu toprakları bize vatan yapan, bizi bu topraklara bağlayan, bu topraklarda bizi kardeş kılan değerleri bin yıl yaşattığımız gibi bin yıl daha yaşatmak zorundayız. Eğer bu değerleri yitirirsek, birliğimiz dağılırsa, bu toprakları bize vatan yapan değerleri yaşamazsak, bu topraklara bin yıl daha vatan diyemeyiz. O kadar kolay değil." dedi.

02 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım

Endülüs Emevi Devleti'nin İber Yarımadası'nda 800 yıl boyunca önemli bir medeniyet oluşturduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün İber Yarımadası'nda ne var? İspanya var. Var mı bir Müslüman azınlığı? Neredeyse yok. Var mı oradaki İslam medeniyetinin kalıntıları? Neredeyse yok. Kazımışlar adeta. Soykırım, katliam, yıkım, ne gerekiyorsa yapmışlar ki bir daha İber Yarımadası'nda Müslüman olmasın, İslam akla gelmesin. Oradaki mirasa sahip çıkacak kimse bir daha oralara gelmesin."

03 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım

"Bu toprakları bize vatan yapan değerleri öncelikle kuşanmalıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gençlerin önüne "Türkiye Yüzyılı" hedefi konduğunu vurgulayan Erdoğan, bu hedeflere ulaşmak için gençlerin milli ve manevi değerleri benimsemesinin önem taşıdığını ifade etti.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İzmir Yaz Okulları Final Programı'nda konuştu | Video

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04 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım

Bilal Erdoğan, "Onun için bu topraklara bin yıl daha sahip çıkmak istiyorsak, Cumhurbaşkanımız önümüzde bir yol açtı. Bunun adını Türkiye Yüzyılı koydu. Eğer Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefine güçlü adımlarla yürüyeceksek, işte bu toprakları bize vatan yapan değerleri öncelikle kuşanmalıyız. TÜGVA'mız 700 bin gencimize bu yaz okullarında bu değerleri hatırlattı. Bu değerleri hatırlatırken aynı zamanda katılan bütün kardeşlerimiz hoşça vakit geçirdi." diye konuştu.

05 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım

TÜGVA'nın yeni nesil gençlik vakfı olduğunu anlatan Erdoğan, burada Türkiye ve dünyada hayırlı işleri çoğaltmak için çalışan gençlerin yer aldığını söyledi.

06 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım

Erdoğan, TÜGVA'nın daha fazla gence ulaşmaya devam edeceğini belirterek, "Her geçen yaz Türkiye Gençlik Vakfı daha fazla genç kardeşimize, evladımıza ulaşmaya devam edecek. Ta ki Türkiye Yüzyılı hedefi bir ütopya olmaktan çıkıp bizler için gerçekleşmiş bir realite olacak. Onun için bütün bu dünyanın çalkantıları içerisinde, Gazze'de soykırım olurken, Ukrayna-Rusya Savaşı devam ederken, Amerika/İsrail-İran Savaşı devam ederken, bütün dünyada huzursuzluklar artıyor gibi gözükürken, biz yine şarkımızı söylemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

07 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım

Protokole "Efes'te ilk kez Kur'an-ı Kerim okundu" manşetli gazete dağıtıldı

Programda gençler tarafından hazırlanan kısa gösteri de sahnelendi. Gazete satıcısını canlandıran gençler, gazetenin "Efes'te ilk kez Kur'an-ı Kerim okundu" manşetini seslendirdi.

Gösterinin ardından rulo haline getirilen gazeteler, çocuklar tarafından protokol üyelerine dağıtıldı.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından başarı sağlayan gençlere ödül verildi.

Konuşmaların ardından müzik ve ilahi dinletileri, film gösterimleri, Murat Belet ve Maher Zain konserlerinin yanı sıra dron gösterisi gerçekleştirildi.

08 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım
09 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım
10 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım
11 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım
12 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım
13 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım
14 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım
15 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım
16 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım
17 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım
18 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım
19 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım
20 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım
21 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım
22 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım
23 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım
24 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım
25 TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım
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