TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım

Protokole "Efes'te ilk kez Kur'an-ı Kerim okundu" manşetli gazete dağıtıldı
Programda gençler tarafından hazırlanan kısa gösteri de sahnelendi. Gazete satıcısını canlandıran gençler, gazetenin "Efes'te ilk kez Kur'an-ı Kerim okundu" manşetini seslendirdi.
Gösterinin ardından rulo haline getirilen gazeteler, çocuklar tarafından protokol üyelerine dağıtıldı.
Daha sonra protokol üyeleri tarafından başarı sağlayan gençlere ödül verildi.
Konuşmaların ardından müzik ve ilahi dinletileri, film gösterimleri, Murat Belet ve Maher Zain konserlerinin yanı sıra dron gösterisi gerçekleştirildi.