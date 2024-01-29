Giriş Tarihi: 29.01.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
15:47
Tunç Soyer’in üzeri çizildi: İşte CHP kulislerinde konuşulan isim: Gözler PM’de!
CHP'de şimdi de aday belirleme krizi yaşandı. Partide eş başkan konumuna düşen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun baskısından dolayı en kritik bölgelerde bile aday açıklamadı. PM'den adayı tek başına belirlemek için yetki isteyen ancak ret yanıtı alan Özel, iyice köşeye sıkıştı. Gözler ise bugün yapılacak PM toplantısındaydı. Kulislerdeki iddiaya göre Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in üzeri çizildi yerine aday olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adı geçmeye başladı…