Tunç Soyer’in üzeri çizildi: İşte CHP kulislerinde konuşulan isim: Gözler PM’de!

ÖZEL YETKİ İSTEDİ, RET YEDİ!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy ve Çankaya gibi bölgelerde hala aday açıklayamayan Özgür Özel, PM'den adayları belirleme konusunda özel yetki almak için kolları sıvadı. Ancak Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin bulunduğu PM'nin özel yetki vermeyişi karşısında şoka uğradı. Kılıçdaroğlu'na söylediği "Sahalara inin bize destek olun" ricası da olumsuz karşılık alan Özel, iyice köşeye sıkıştı.