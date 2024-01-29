Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tunç Soyer’in üzeri çizildi: İşte CHP kulislerinde konuşulan isim: Gözler PM’de!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 15:47

Tunç Soyer’in üzeri çizildi: İşte CHP kulislerinde konuşulan isim: Gözler PM’de!

CHP'de şimdi de aday belirleme krizi yaşandı. Partide eş başkan konumuna düşen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun baskısından dolayı en kritik bölgelerde bile aday açıklamadı. PM'den adayı tek başına belirlemek için yetki isteyen ancak ret yanıtı alan Özel, iyice köşeye sıkıştı. Gözler ise bugün yapılacak PM toplantısındaydı. Kulislerdeki iddiaya göre Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in üzeri çizildi yerine aday olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adı geçmeye başladı…

Tunç Soyer’in üzeri çizildi: İşte CHP kulislerinde konuşulan isim: Gözler PM’de!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme gerilimi giderek tırmandı. Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalan Özgür Özel en kritik bölgelerde bile aday konusunda kriz yaşadı. Ekrem İmamoğlu'nun aday seçiminde baskın rol oynaması nedeniyle 'kardeş gibiyiz' diyen ikili arasında gerilim tırmandı.

Tunç Soyer’in üzeri çizildi: İşte CHP kulislerinde konuşulan isim: Gözler PM’de!

ÖZEL YETKİ İSTEDİ, RET YEDİ!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy ve Çankaya gibi bölgelerde hala aday açıklayamayan Özgür Özel, PM'den adayları belirleme konusunda özel yetki almak için kolları sıvadı. Ancak Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin bulunduğu PM'nin özel yetki vermeyişi karşısında şoka uğradı. Kılıçdaroğlu'na söylediği "Sahalara inin bize destek olun" ricası da olumsuz karşılık alan Özel, iyice köşeye sıkıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tunç Soyer’in üzeri çizildi: İşte CHP kulislerinde konuşulan isim: Gözler PM’de!

Bugün ise gözler saat 18'de yapılacak PM toplantısındaydı.

Tunç Soyer’in üzeri çizildi: İşte CHP kulislerinde konuşulan isim: Gözler PM’de!

İZMİR ADAYI BUGÜN BELLİ OLACAK

MYK'da yapılacak İzmir Büyükşehir Belediyesi aday adayları ve ilçe belediye aday adaylarının belirlenmesi toplantısının ardından PM'de yapılacak oylama ile adayların belirleneceği açıkladı.

Tunç Soyer’in üzeri çizildi: İşte CHP kulislerinde konuşulan isim: Gözler PM’de!

TUNÇ SOYER'İN ÜZERİ ÇİZİLDİ!

Kulislerde ise Tunç Soyer'in aday gösterilmeyeceği iddiası konuşulmaya başlandı. CHP kulislerinde öne çıkan isim ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'dı.

SON DAKİKA