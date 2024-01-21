Turgut Altınok’tan Ankara için eser ve hizmet siyaseti vurgusu! Dikkat çeken oy oranı mesajı: Ankara için yapılan anketi açıkladı...

CHP'li olup da kendisine "Sana oy vereceğim" diyen çok sayıda Ankaralı vatandaşla karşılaştığının altını çizen Altınok, bu vatandaşların, "Ankara seninle hizmet alacak buna inanıyoruz" dediklerini kaydetti.

OY ORANI MESAJI

Altınok AK Parti Genel Merkezi'nin yaptırdığı bir ankete göre, 'Altınok'a o veririm" diyenlerin oy oranının yüzde 73 olduğunu söyledi.