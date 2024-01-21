Turgut Altınok’tan Ankara için eser ve hizmet siyaseti vurgusu! Dikkat çeken oy oranı mesajı: Ankara için yapılan anketi açıkladı...

ALTINOK: "ANKARA'NIN 5 YILI BOŞ YIL OLDU"
"Ankaramızın 5 yılı boş yıl olmuştur, 'hizmeti yaptık, ziyarete gidiyoruz' diyeceğiniz bir tane eser yok. 5 yılda 300 milyar bütçe yönetti, 3 milyarlık yapılan bana bir eser hizmet gösterin %1 bütçesi. Var mı? Dedim söyleyin. Valla hiç ses yok yok çünkü niye ben Ankara'yı karış karış biliyorum. Ankara'nın çocuğuyum.
"ALTINOK SOKAKTADIR"
Belediye Başkanı olarak kendisinin makamının sokaklar olduğunu vurgulayan Altınok, "5 yılda Büyükşehir Belediye Başkanını sokakta gören var mı? Allah için gören varsa söylesin. Yani 5 yılda bir ay Ankara'da sokakta çocuk, kadın, yaşlı, büyümüş, toplumun her kesimi ile; bir pazarda, bir çarşıda, bir yolda, bir sokakta, fotoğrafı yok. Yani bizim bir gün yaptığımızı yapsa? Sosyal medya onu ne yapar? Trend topic mi diyorsunuz, ne diyorsunuz? İnşallah yine biz sokaklarda olacağız, Yenimahalle'de olacağız, Yenimahallemizi eserler ve hizmetlerle donatacağız. Yenimahalle çok hizmet olacak" diye konuştu.