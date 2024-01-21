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Giriş Tarihi: 21.01.2024 20:13 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 20:17

Turgut Altınok'tan Ankara için eser ve hizmet siyaseti vurgusu! Dikkat çeken oy oranı mesajı: Ankara için yapılan anketi açıkladı...

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti Yenimahalle teşkilatı ile bir araya geldi. Yavaş yönetimini eleştiren Altınok, "Ankara'da artık yavaş yıllara son vereceğiz. 'Altınok'a oy verebilirim' diyenlerin oranı %73. Bu şunu gösteriyor; %73 Ankara'da oy alabiliriz." diye konuştu.

TOLGA ÖZLÜ
Turgut Altınok’tan Ankara için eser ve hizmet siyaseti vurgusu! Dikkat çeken oy oranı mesajı: Ankara için yapılan anketi açıkladı...

Ankara'nın Mansur Yavaş yönetimi ile 5 yılının heba olduğunu kaydeden Altınok, "Bütçe 5 yılda 300 milyar bütçe üretti, bunun yüzde 10'u hizmete dönse 30 milyar yapar. Bana Ankara'da 30 milyarlık bir iş gösterin var mı Ankara'da" diye sordu.

Turgut Altınok’tan Ankara için eser ve hizmet siyaseti vurgusu! Dikkat çeken oy oranı mesajı: Ankara için yapılan anketi açıkladı...

CHP'li olup da kendisine "Sana oy vereceğim" diyen çok sayıda Ankaralı vatandaşla karşılaştığının altını çizen Altınok, bu vatandaşların, "Ankara seninle hizmet alacak buna inanıyoruz" dediklerini kaydetti.

OY ORANI MESAJI

Altınok AK Parti Genel Merkezi'nin yaptırdığı bir ankete göre, 'Altınok'a o veririm" diyenlerin oy oranının yüzde 73 olduğunu söyledi.

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Turgut Altınok’tan Ankara için eser ve hizmet siyaseti vurgusu! Dikkat çeken oy oranı mesajı: Ankara için yapılan anketi açıkladı...

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Ankara Milletvekilleri ile birlikte AK Parti Yenimahalle teşkilatıyla buluştu.

Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Yenimahalle Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada 31 Mart'ta Ankara'nın kazanacağını ifade etti.

Turgut Altınok’tan Ankara için eser ve hizmet siyaseti vurgusu! Dikkat çeken oy oranı mesajı: Ankara için yapılan anketi açıkladı...

ESER VE HİZMET SİYASETİ VURGUSU

Turgut Altınok, "31 Mart'ta eserler, hizmetler kazanacak. Ankara bir dünya Başkent'i olacak. Ankara'mız çok şey kazanacak. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu.

Yenimahalleliler'e "Ankara, buna inanıyor muyuz? Yenimahalle, buna inanıyor muyuz? Siz öyle paralı, sahne anketlere bakmayın. Halk burada, Ankara burada. Heyecan burada." değerlendirmesinde bulunan Altınok, "Sevgi var, samimiyet var, zorla getirilen bir belediye personeli var mı burada? Var mı? Yok" diye konuştu. Altınok şöyle devam etti:

Cumhuriyet Halk Partili olup da kendisine "Sana oy vereceğim" diyen çok sayıda Ankaralı'nın bulunduğuna işaret eden Altınok, bu kişilerin, " "Altonok sana oy vereceğim diyen çok vatandaşımız var niye? Ankara seninle hizmet alacak buna inanıyoruz" dediklerini kaydetti. Altınok şöyle devam etti:

Turgut Altınok’tan Ankara için eser ve hizmet siyaseti vurgusu! Dikkat çeken oy oranı mesajı: Ankara için yapılan anketi açıkladı...

ALTINOK: "ANKARA'NIN 5 YILI BOŞ YIL OLDU"

"Ankaramızın 5 yılı boş yıl olmuştur, 'hizmeti yaptık, ziyarete gidiyoruz' diyeceğiniz bir tane eser yok. 5 yılda 300 milyar bütçe yönetti, 3 milyarlık yapılan bana bir eser hizmet gösterin %1 bütçesi. Var mı? Dedim söyleyin. Valla hiç ses yok yok çünkü niye ben Ankara'yı karış karış biliyorum. Ankara'nın çocuğuyum.

"ALTINOK SOKAKTADIR"

Belediye Başkanı olarak kendisinin makamının sokaklar olduğunu vurgulayan Altınok, "5 yılda Büyükşehir Belediye Başkanını sokakta gören var mı? Allah için gören varsa söylesin. Yani 5 yılda bir ay Ankara'da sokakta çocuk, kadın, yaşlı, büyümüş, toplumun her kesimi ile; bir pazarda, bir çarşıda, bir yolda, bir sokakta, fotoğrafı yok. Yani bizim bir gün yaptığımızı yapsa? Sosyal medya onu ne yapar? Trend topic mi diyorsunuz, ne diyorsunuz? İnşallah yine biz sokaklarda olacağız, Yenimahalle'de olacağız, Yenimahallemizi eserler ve hizmetlerle donatacağız. Yenimahalle çok hizmet olacak" diye konuştu.

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