Türk medyasından bir yıldız kaydı! Mehmet Barlas’ın başarılarla dolu hayat hikayesi

Türk basınının ve televizyon gazeteciliğinin en önemli simalarından olan Mehmet Barlas, meslek hayatı boyunca sadece gerçeğin peşinde oldu. Mesleğinin ilk yıllarından itibaren sürdürdüğü ilkeli ve dürüst tavrının bedelini birçok kez ödemek zorunda kaldı. Öyle ki 12 Mart Muhtırası sonrasında çalıştığı gazeteden uzaklaştırılan ilk isimlerden oldu.



