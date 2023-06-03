Giriş Tarihi: 03.06.2023 07:18
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
07:23
Türk medyasından bir yıldız kaydı! Mehmet Barlas'ın başarılarla dolu hayat hikayesi
Mehmet Barlas, Türk medyasının yıldızıydı. Genç yaşlarda girdiği basın dünyasında başyazarlık, yöneticilik, TV yorumculuğu, sunuculuk yaptı. Eğitimi, birikimi ve hiç bitmeyen öğrenme arzusuyla gerçek bir aydındı Sağlam bir vatansever, haksızlıklara ve darbelere karşı duruşuyla örnek bir kişilikti. Müzikten sinemaya, gastronomiden teknolojiye yaşamın her alanını kucakladı. Onu çok özleyeceğiz...