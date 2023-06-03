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Haberler Galeri Türk medyasından bir yıldız kaydı! Mehmet Barlas'ın başarılarla dolu hayat hikayesi
Giriş Tarihi: 03.06.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 07:23

Türk medyasından bir yıldız kaydı! Mehmet Barlas'ın başarılarla dolu hayat hikayesi

Mehmet Barlas, Türk medyasının yıldızıydı. Genç yaşlarda girdiği basın dünyasında başyazarlık, yöneticilik, TV yorumculuğu, sunuculuk yaptı. Eğitimi, birikimi ve hiç bitmeyen öğrenme arzusuyla gerçek bir aydındı Sağlam bir vatansever, haksızlıklara ve darbelere karşı duruşuyla örnek bir kişilikti. Müzikten sinemaya, gastronomiden teknolojiye yaşamın her alanını kucakladı. Onu çok özleyeceğiz...

HARUN SEKMEN
Türk medyasından bir yıldız kaydı! Mehmet Barlas’ın başarılarla dolu hayat hikayesi

Türk basınının duayen ismi Mehmet Barlas'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. 1942'de Ankara'da hayata gözlerini açan Barlas; özelde Türkiye, genelde dünya için büyük önem taşıyan birçok kritik olaya şahitlik etti.

Türk medyasından bir yıldız kaydı! Mehmet Barlas’ın başarılarla dolu hayat hikayesi

Derin analiz kabiliyeti, entelektüel donanımı, kucaklayıcı dili ve içinde yaşadığı toplumun kültürel kodlarına hâkimiyeti, yazılarının yol gösterici gücünün en belirgin özelliklerindendi.

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Türk medyasından bir yıldız kaydı! Mehmet Barlas’ın başarılarla dolu hayat hikayesi

Darbecilere, darbe çığırtkanlarına ve vesayet odaklarına karşı vermiş olduğu mücadelesinden son ana kadar vazgeçmedi. Hiçbir zaman aydın yabancılaşması yaşamadı ve toplumun değer yargılarını hep önceledi.

Türk medyasından bir yıldız kaydı! Mehmet Barlas’ın başarılarla dolu hayat hikayesi

Babası Cemil Sait Barlas'ın kurucusu olduğu Son Havadis Gazetesi'nde ilk olarak meslek yaşamına başlayan merhum Mehmet Barlas, kalemini her zaman hakikatten ve milli iradeden yana kullandı.

Türk medyasından bir yıldız kaydı! Mehmet Barlas’ın başarılarla dolu hayat hikayesi

Türk basınının ve televizyon gazeteciliğinin en önemli simalarından olan Mehmet Barlas, meslek hayatı boyunca sadece gerçeğin peşinde oldu. Mesleğinin ilk yıllarından itibaren sürdürdüğü ilkeli ve dürüst tavrının bedelini birçok kez ödemek zorunda kaldı. Öyle ki 12 Mart Muhtırası sonrasında çalıştığı gazeteden uzaklaştırılan ilk isimlerden oldu.

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