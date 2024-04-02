Giriş Tarihi: 02.04.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
18:47
Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, neden hastaneye kaldırıldı? İşte Türker İnanoğlu'nun hayatı
Vefat haberleriyle gündeme gelen Bay Sinema lakaplı ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, neden hastaneye kaldırıldı gibi sorularla araştırılıyor. Birçok filmde imzası olan ünlü ismin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte biyografisi, yaşı, ailesi ve filmleri gündemde. İşte, Türker İnanoğlu'nun hayatı...