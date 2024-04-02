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Giriş Tarihi: 02.04.2024 18:47 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 18:47

Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, neden hastaneye kaldırıldı? İşte Türker İnanoğlu'nun hayatı

Vefat haberleriyle gündeme gelen Bay Sinema lakaplı ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, neden hastaneye kaldırıldı gibi sorularla araştırılıyor. Birçok filmde imzası olan ünlü ismin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte biyografisi, yaşı, ailesi ve filmleri gündemde. İşte, Türker İnanoğlu'nun hayatı...

Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, neden hastaneye kaldırıldı? İşte Türker İnanoğlu’nun hayatı

Türker İnanoğlu hayatı, yaşı, hastalığı ve filmleri ile gündemdeki yerini aldı. Oyuncu İlker İnanoğlu'nun babası ünlü yönetmen hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybettiği yönünde haberler için gözler aile bireylerine dönerken çok geçmeden ünlü ismin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki; Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, neden hastaneye kaldırıldı? İşte Türker İnanoğlu’nun hayatı

TÜRKER İNANOĞLU HASTANEYE KALDIRILDI!

Vefat ettiği yönünde haberlerle gündeme helen Türker İnanoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İlk açıklama Cüneyt Özdemir'den geldi.

"Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu'nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz." şeklinde açıklama yapan Özdemir, sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağını ifade etti.

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Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, neden hastaneye kaldırıldı? İşte Türker İnanoğlu’nun hayatı

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

18 Mayıs 1936 Karabük doğumlu Türker İnanoğlu, 1957 yılında Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi ve ünlü yönetmenlere asistanlık yaparak başladı.

Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, neden hastaneye kaldırıldı? İşte Türker İnanoğlu’nun hayatı

1960 yılında kendi yapım şirketini kuran İnanoğlu, daha sonra bir video şirketi kurarak Türkiye'de ilk kez video kaset dağıtımını başlattı.

Türker İnanoğlu'nun oyuncu Filiz Akın'la 1964 yılında yaptığı evlilikten İlker İnanoğlu dünyaya geldi. Filiz Akın'dan ayrıldıktan sonra 1975 yılında Gülşen Bubikoğlu ile evlendi ve bu evlilikten Zeynep isminde bir kızı oldu.

Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, neden hastaneye kaldırıldı? İşte Türker İnanoğlu’nun hayatı

Birçok televizyon yapımında imzası olan Türker İnanoğlu şu anda 88 yaşında.

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