Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, neden hastaneye kaldırıldı? İşte Türker İnanoğlu’nun hayatı

1960 yılında kendi yapım şirketini kuran İnanoğlu, daha sonra bir video şirketi kurarak Türkiye'de ilk kez video kaset dağıtımını başlattı.

Türker İnanoğlu'nun oyuncu Filiz Akın'la 1964 yılında yaptığı evlilikten İlker İnanoğlu dünyaya geldi. Filiz Akın'dan ayrıldıktan sonra 1975 yılında Gülşen Bubikoğlu ile evlendi ve bu evlilikten Zeynep isminde bir kızı oldu.