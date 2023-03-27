"AK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 41'LERDE"

AK Parti'nin oy oranına ilişkin de konuşan Yavuz, şu ifadeleri kullandı: "Partimize dönük teveccühün ise elbette daha aşağıda olan rakamları da gördüm. Ama yine son ankette yüzde 41'leri yakalayan bir tablonun olduğunu, yine artış eğiliminin devam ettiğini gördüm. Buradan baktığımda 'bıçak sırtı' değil. Ama her seçim zordur. Yeni kombinasyonlar var. Elbette ittifak içinde partiler değişiyor. Daha değişecek çok şey var."