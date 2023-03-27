Giriş Tarihi: 27.03.2023 13:26
Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
13:30
Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayıyor! İşte son anket: Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için gün sayıyor. Seçimlere 48 gün kala, anketlerdeki oy oranları da belli oluyor. Konuk olduğu canlı yayında seçim gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yaptırdıkları son anket çalışmasının rakamlarını da paylaştı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranları...