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Haberler Galeri Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayıyor! İşte son anket: Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu
Giriş Tarihi: 27.03.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 13:30

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayıyor! İşte son anket: Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için gün sayıyor. Seçimlere 48 gün kala, anketlerdeki oy oranları da belli oluyor. Konuk olduğu canlı yayında seçim gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yaptırdıkları son anket çalışmasının rakamlarını da paylaştı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranları...

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayıyor! İşte son anket: Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin oy oranı belli oldu

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala yapılan anket çalışmalarıyla oy oranları da belli olmaya başladı. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı koalisyonun adayı da Kemal Kılıçdaroğlu oldu. 100 bin seçmen imzasını toplayan Muharrem İnce ve Sinan Oğan da cumhurbaşkanı adayı oldular.

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayıyor! İşte son anket: Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin oy oranı belli oldu

"CUMHURBAŞKANIMIZIN OYU YÜZDE 53"

Adayların attığı her adım dikkatle takip edilirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yaptırdıkları son anket çalışmasının rakamlarını paylaştı. Yavuz, "Ben gün geçtikçe Cumhurbaşkanımıza olan teveccühün biraz daha artmaya devam ettiğini görüyorum. Ve en son bizim AR-GE başkanlığımızın yapmış olduğu ankete göre yüzde 53'leri yakalayan bir tablonun olduğunu görüyorum. Daha da artabileceğini öngörüyorum açıkçası." dedi.

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Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayıyor! İşte son anket: Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin oy oranı belli oldu

"AK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 41'LERDE"

AK Parti'nin oy oranına ilişkin de konuşan Yavuz, şu ifadeleri kullandı: "Partimize dönük teveccühün ise elbette daha aşağıda olan rakamları da gördüm. Ama yine son ankette yüzde 41'leri yakalayan bir tablonun olduğunu, yine artış eğiliminin devam ettiğini gördüm. Buradan baktığımda 'bıçak sırtı' değil. Ama her seçim zordur. Yeni kombinasyonlar var. Elbette ittifak içinde partiler değişiyor. Daha değişecek çok şey var."

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayıyor! İşte son anket: Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin oy oranı belli oldu

HÜDA PAR TARTIŞMALARINA DA DEĞİNDİ

Önceki gün 14 Mayıs seçimlerine AK Parti listelerinden gireceği açıklanan HÜDA PAR tartışmaları da Yavuz'a soruldu. Yavuz, konu hakkında "Hür Dava Partisi, bahsedildiği gibi Hizbullah'la bir alakaları olmadığını çok net ifade ettiler. Teröre karşı durduklarını söylüyorlar." dedi.

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayıyor! İşte son anket: Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin oy oranı belli oldu

"PARTİLERİ BİRLEŞTİRMİYORUZ"

Sunucudan gelen, "Peki nasıl bir katkı umuyorsunuz HÜDA PAR'dan? Bir önceki seçimde 150 bin oydan bahsediliyor" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Biz partileri birleştirmiyoruz. Her parti kendi hükmü şahsiyetiyle orada duruyor. Biz ilkeler doğrultusunda bir araya geldik. Böyleyken meseleye Cumhurbaşkanımıza desteği nasıl artırırızdan bakıyoruz. Geçmiş dönemde de HÜDA PAR destek vermişti, listelerden yer vermemiştik. Bu dönem listelerden yer veriyoruz."

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