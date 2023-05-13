Giriş Tarihi: 13.05.2023 01:07
Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
01:10
Mesut Özil ve Alişan'dan Başkan Erdoğan'a destek: Her zaman yanındayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun (TGSP) İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı. Başkan Erdoğan, programa katılan sanatçı Alişan ve futbolcu Mesut Özil ile bir süre sohbet etti. Mesut Özil ve Alişan sosyal medya üzerinden de 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde Başkan Erdoğan'a destek paylaşımında bulundu.