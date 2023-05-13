Mesut Özil ve Alişan’dan Başkan Erdoğan’a destek: Her zaman yanındayız

"14 MAYIS'TA GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKMANIZI İSTİYORUM"

Başkan Erdoğan burada, "Bahar, barış, adalet kavramları arkasına saklanan dikta heveslerini bizzat kendi gözlerimizle gördük. Sadece biz değil, hangi siyasi partiye gönül verirse versin, 85 milyonun tamamı bu rezillikleri gördü, takip etti. Dünya görüşü farklı olsa da ülkesini ve milletini seven hiçbir vatandaşımın yaşananları tasvip etmediğini çok iyi biliyorum. Siz gençlerimizin de maskelerin gerisindeki karanlık yüzleri, asıl niyetleri deşifre ettiğine inanıyorum. Sizlerden 14 Mayıs'ta hem kendi geleceğinize hem de ülkenizin geleceğine sahip çıkmanızı istiyorum." dedi.