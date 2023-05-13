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Haberler Galeri Mesut Özil ve Alişan'dan Başkan Erdoğan'a destek: Her zaman yanındayız
Giriş Tarihi: 13.05.2023 01:07 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 01:10

Mesut Özil ve Alişan'dan Başkan Erdoğan'a destek: Her zaman yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun (TGSP) İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı. Başkan Erdoğan, programa katılan sanatçı Alişan ve futbolcu Mesut Özil ile bir süre sohbet etti. Mesut Özil ve Alişan sosyal medya üzerinden de 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde Başkan Erdoğan'a destek paylaşımında bulundu.

Mesut Özil ve Alişan’dan Başkan Erdoğan’a destek: Her zaman yanındayız

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından Türkiye Gençlik Zirvesi (TGZ) düzenlendi. İstanbul Kongre Merkezi'nde 3'üncüsü gerçekleşen zirvenin bu yılki teması Güçlü Yanım Türkiye olarak belirlendi. Zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan zirvede önemli açıklamalarda da bulundu.

Mesut Özil ve Alişan’dan Başkan Erdoğan’a destek: Her zaman yanındayız

"14 MAYIS'TA GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKMANIZI İSTİYORUM"

Başkan Erdoğan burada, "Bahar, barış, adalet kavramları arkasına saklanan dikta heveslerini bizzat kendi gözlerimizle gördük. Sadece biz değil, hangi siyasi partiye gönül verirse versin, 85 milyonun tamamı bu rezillikleri gördü, takip etti. Dünya görüşü farklı olsa da ülkesini ve milletini seven hiçbir vatandaşımın yaşananları tasvip etmediğini çok iyi biliyorum. Siz gençlerimizin de maskelerin gerisindeki karanlık yüzleri, asıl niyetleri deşifre ettiğine inanıyorum. Sizlerden 14 Mayıs'ta hem kendi geleceğinize hem de ülkenizin geleceğine sahip çıkmanızı istiyorum." dedi.

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Mesut Özil ve Alişan’dan Başkan Erdoğan’a destek: Her zaman yanındayız

ALİŞAN VE MESUT ÖZİL İLE SAMİMİ SOHBET

Erdoğan programa katılan sanatçı Alişan ve futbolcu Mesut Özil ile bir süre sohbet etti.

Mesut Özil ve Alişan’dan Başkan Erdoğan’a destek: Her zaman yanındayız

Öte yandan sanatçı Alişan ve yıldız futbolcu Mesut Özil sosyal medyadan da paylaşımlarda bulunarak Başkan Erdoğan'a desteklerini iletti.

Mesut Özil ve Alişan’dan Başkan Erdoğan’a destek: Her zaman yanındayız

MESUT ÖZİL: HER ZAMAN YANINDAYIZ CUMHURBAŞKANIM

Milyonlarca takipçisi olan dünya yıldızı Mesut Özil "Her zaman yanındayız sayın Cumhurbaşkanım" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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