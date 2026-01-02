Türkiye susmadı Gazze’yi unutmadı: 520 bin kişi Galata’da buluştu!

'ZULMÜN KARŞISINDA GÜÇLÜ TÜRKİYE VAR'

Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, yeni yıla Filistin için dua ederek başladıklarını belirterek şunları söyledi:

Bir taraftan Filistin'deki mazlumlar için dua ediyoruz, diğer taraftan şehitlerimizi anıyoruz. Her geçen sene, bir önceki seneye göre daha geniş katılımla ne kadar güçlü olduğunu milletçe hissediyoruz. İnşallah Rabb'im Filistinli kardeşlerimize özgürlük, Kudüs'ün özgürlüğünü bizlere nasip eder

Gazze'de yaşanan asla bir savaş değil. İki ordunun bir araya geldiği bir çatışma değildir. Gazze'de yaşanan; kadın, çocuk ve yaşlıların bilinçli ve sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığı bir soykırımdır. Bu soykırım açlıkla, susuzlukla, soğukla, insani yardımların engellenmesiyle yapılıyor. Bugün Filistin'de her türlü imkândan yoksun bu insanlara ulaşabilecek yardımları zevk alarak engelleyen zalim bir düzen var.

Bir yanda birçok etkinlik ve organizasyondan men edilmiş Rusya var, diğer yanda 21. yüzyılın Hitler'i Netanyahu ile sarmaş dolaş bir dünya. Biz Müslüman Türk milleti olarak, insanlık ittifakının üyeleri olarak meselemiz bir dinle, halkla değil. Tıpkı Nazizm gibi insanı değersizleştiren, üstünlük iddiasıyla başkalarını yok sayan siyonist ideolojiyledir.