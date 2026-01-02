Türkiye susmadı Gazze’yi unutmadı: 520 bin kişi Galata’da buluştu!

SPOR DÜNYASI GAZZE'NİN YANINDA
Eyleme spor camiasından da yoğun bir katılım oldu. Kulüp başkanları ve taraftar grupları Galata Köprüsü'ne gelerek zulme karşı tek ses oldu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları, Adem Köz, İlker Alkun ve Taner Sönmezer, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, milli güreşçi Rıza Kayaalp, çok sayıda federasyon ve kulüpten yöneticiler ile sporcular eyleme katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Sporun birleştirici gücü çok önemli. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimiz geldi. Tüm dünyaya bu tepkiyi göstermek istediler. Gazze'deki soykırıma karşıyız.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül: Tüm Türkiye, Filistin için bir araya geliyor. Spor camiası da burada. Filistin halkını unutmamak gerekiyor. Müslümanlar olarak bizim bir borcumuz var. Elimizden hiçbir şey gelmiyorsa da en azından protesto etmemiz lazım.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Türk halkı olarak her zaman Filistin'in yanındayız. Onların acılarını paylaşıyoruz. Çok anlamlı bir gün. Biz de onlara destek verdiğimizi göstermek istedik.
Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları: Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İslam âlemi için güzel bir mesaj olacak. Biz de destek vermek için buradayız.
SİYASİLERDEN YÜRÜYÜŞE DESTEK
Yürüyüşe katılanlar arasında siyaset dünyasından isimler, AK Parti yöneticileri ve milletvekillerinin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.
'KARINCA MİSALİ BURAYA GELDİK'
Yürüyüşe katılan vatandaşlardan İshak Çapanoğlu (19), "Fransa'da doğup büyüdüm. Ancak orada Gazze yürüyüşleri devlet desteğiyle yapılmıyor. Bu etkinliğe katılmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah çok yakında özgür Mescid-i Aksa'da da buluşuruz" dedi. İdris Yürümez (38) ise, "Karınca misali buraya geldik. Bundan önceki hayalimiz olan Emevi Camii'nde namaz kılmayı hamdolsun Allah nasip etti. İnşallah Mescid-i Aksa'da da namaz kılarız. Temennim budur. Bu dava iman edenlerin davasıdır ve mutlaka galip gelecektir" diye konuştu.
520 BİN KİŞİ BULUŞTU
Emniyet kaynakları, yürüyüşe yaklaşık 520 bin kişinin katıldığını açıkladı. Hem yılbaşı önlemleri hem de yürüyüş için alınan önlemler kapsamında 48 binden fazla polisin görevlendirildiği kaydedildi.
KÖPRÜYE DEV PANKART
Galata Köprüsü'nün ortasından geçen tramvay yolunda Türkçe ve İngilizce "Gazze İçin Adalet" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Köprünün yanına ise "Long Live Palestine (Çok Yaşa Filistin)" yazılı pankart asıldı. Galata Köprüsü çevresinde bulunan birçok gemi, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslendi. Eyleme destek için gemilerden sirenler çalındı.
GALATA KULESİ'NE FİLİSTİN KEFİYESİ
İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek amacıyla Filistin kefiyesi asıldı.