Giriş Tarihi: 27.02.2023 11:52
Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
11:55
Türkiye tarihinin kara lekesi 28 Şubat! Demokrasiye 'balans ayarı'nın üzerinden 26 yıl geçti
Türk siyasi tarihinde "postmodern darbe" olarak bilinen 28 Şubat'ın üzerinden 26 yıl geçti. Başbakan Necmettin Erbakan'ın istifası, Refah Partisi'nin kapatılması ve siyasi yasaklarla hafızalarda kalan bu dönem, sonuçları itibarıyla, uzun süre Türkiye gündeminde yer tuttu. Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, yıllarca zihinlerden silinmeyecek "Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık." ifadesini kullanmıştı