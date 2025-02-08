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Haberler Galeri Türkiye Yavru Vatan’a 'can suyu' oldu: KTTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan SABAH'a özel açıklamalar
Giriş Tarihi: 08.02.2025 06:47 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 06:49

Türkiye Yavru Vatan’a 'can suyu' oldu: KTTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan SABAH'a özel açıklamalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) su sorununu çözmek için dünyada bir ilk olarak denizin altından askılı boru sistemiyle 2015 yılında hayata geçirilen "Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi" kapsamında bugüne kadar Türkiye'den KKTC'ye 263 milyon metreküp su aktarıldı. Mersin'deki Alaköprü Barajı'nda biriktirilen Toroslar'ın serin suyu, Akdeniz'e döşenen 80 kilometrelik boru hattı ile Girne'deki Geçitköy Barajı'na ulaştırılarak Kuzey Kıbrıs halkının içme suyunu karşılamanın yanında, adanın tarımsal üretimine de katkı sağladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar suyun hikayesini SABAH'a anlattı.

YUSUF ÖZDEMİR
ERDOĞAN YAPIK
Türkiye Yavru Vatan’a ’can suyu’ oldu: KTTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan SABAH’a özel açıklamalar

SABAH, adanın kuzeyine hayat veren suyun yolculuğuna Girne'de tanıklık etti, Devlet Su İşleri (DSİ) KKTC Proje Müdürlüğü'nden Geçitköy'de hayat bulan projeye ilişkin güncel bilgileri aldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise suyun 30 yıla dayanan hikayesini SABAH'a anlattı.

Türkiye Yavru Vatan’a ’can suyu’ oldu: KTTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan SABAH’a özel açıklamalar

İLK KAZMA 2011'DE VURULDU

KKTC'nin su sorununu kökten çözmek için hayata geçirilen "Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi"nde ilk kazma 2011 yılında vuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen projenin yükleniciliğini Kalyon İnşaat yaptı.

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Türkiye Yavru Vatan’a ’can suyu’ oldu: KTTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan SABAH’a özel açıklamalar

Proje kapsamında Türkiye tarafında Mersin'in Anamur ilçesinde Alaköprü Barajı, Kıbrıs tarafında ise Girne kıyı bölgesinde Geçitköy Barajı inşa edildi.

Türkiye Yavru Vatan’a ’can suyu’ oldu: KTTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan SABAH’a özel açıklamalar

DENİZİN ALTINA 80 KM BORU HATTI DÖŞENDİ

Türkiye tarafında ilk olarak Alaköprü Barajı inşa edildi. Toroslar'ın suyu burada biriktirildi. Ardından bu su 23 km'lik isale hattı ile kıyıya ulaştırıldı. Sonrasında ise dünyada bir benzeri olmayan bir operasyonla Akdeniz'in derinliklerine mühendislik harikası bir çalışma yapıldı ve 80 kilometre uzunluğunda askılı boru hattı döşendi.

Türkiye Yavru Vatan’a ’can suyu’ oldu: KTTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan SABAH’a özel açıklamalar

Tarihler 2015'i gösterdiğinde boru hattı aracılığıyla Alaköprü Barajı'ndaki tatlı içme suyu, Girne tarafına inşa edilen Geçitköy Barajı'na iletildi. Türkiye'den denizin altından buraya aktarılan su, barajın yanıbaşında yapılan arıtma tesisi ile arıtılarak Kıbrıs dağıtım hattına bağlandı.

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