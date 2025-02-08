Türkiye Yavru Vatan’a ’can suyu’ oldu: KTTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan SABAH’a özel açıklamalar

DENİZİN ALTINA 80 KM BORU HATTI DÖŞENDİ

Türkiye tarafında ilk olarak Alaköprü Barajı inşa edildi. Toroslar'ın suyu burada biriktirildi. Ardından bu su 23 km'lik isale hattı ile kıyıya ulaştırıldı. Sonrasında ise dünyada bir benzeri olmayan bir operasyonla Akdeniz'in derinliklerine mühendislik harikası bir çalışma yapıldı ve 80 kilometre uzunluğunda askılı boru hattı döşendi.