Giriş Tarihi: 08.02.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
06:49
Türkiye Yavru Vatan’a 'can suyu' oldu: KTTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan SABAH'a özel açıklamalar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) su sorununu çözmek için dünyada bir ilk olarak denizin altından askılı boru sistemiyle 2015 yılında hayata geçirilen "Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi" kapsamında bugüne kadar Türkiye'den KKTC'ye 263 milyon metreküp su aktarıldı. Mersin'deki Alaköprü Barajı'nda biriktirilen Toroslar'ın serin suyu, Akdeniz'e döşenen 80 kilometrelik boru hattı ile Girne'deki Geçitköy Barajı'na ulaştırılarak Kuzey Kıbrıs halkının içme suyunu karşılamanın yanında, adanın tarımsal üretimine de katkı sağladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar suyun hikayesini SABAH'a anlattı.