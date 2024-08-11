Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu Mehmet Doğan vefat etti! Siyasilerden peş peşe taziye mesajları

"BÜTÜN ÇALIŞMALARINDA SAMİMİYETİNE YAKINDAN ŞAHİT OLDUK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise başsağlığı mesajında, "Bu toprakların muharriri, münevveri, mütefekkiri Mehmet Doğan hocamız rahmet-i Rahman'a kavuştu. Kendisinden güzel dilimiz Türkçe adına çok şey öğrendik, kıymetli eserlerinden çok feyz aldık. Başta Türkiye Yazarlar Birliği'nin kurucusu ve Şeref Başkanı olarak edebiyatımız ve kültürümüz için yaptığı bütün çalışmalarında samimiyetine yakından şahit olduk. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de Mehmet Doğan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkçemize ve milli kültürümüze adanmış bir ömür yaşadı ve devasa eserler verdi. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."