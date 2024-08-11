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Haberler Galeri Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu Mehmet Doğan vefat etti! Siyasilerden peş peşe taziye mesajları
Giriş Tarihi: 11.08.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 14:32

Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu Mehmet Doğan vefat etti! Siyasilerden peş peşe taziye mesajları

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Ankara'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Yazarlar Birliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Doğan'ın bir süredir tedavisinin devam ettiği belirtilerek, "Cenaze namazı 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılınacaktır. Ülkemizin başı sağolsun." denildi. Öte yandan siyasiler, hayatını kaybeden Mehmet Doğan için taziye mesajı yayımladı.

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Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu Mehmet Doğan vefat etti! Siyasilerden peş peşe taziye mesajları

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Yazarlar Birliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Doğan'ın vefatına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Bir süredir tedavisi devam eden Şeref Başkanımız Mehmet Doğan göçünü topladı, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenaze namazı 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılınacaktır. Ülkemizin başı sağolsun."

Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu Mehmet Doğan vefat etti! Siyasilerden peş peşe taziye mesajları

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Siyasiler, bugün hayatını kaybeden Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Doğan için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, TYB Kurucu ve Şeref Başkanı, ülkede yetişen en değerli münevverlerden biri olan Doğan'ın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini dile getirdi.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Türkçe Sözlük eseri ile birlikte Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımızla ilgili çalışmaları başta olmak üzere edebiyat, tarih, fikir ve kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacak olan D. Mehmet Doğan Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, okuyucularına, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu Mehmet Doğan vefat etti! Siyasilerden peş peşe taziye mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yayımladığı mesajında, "Fikir, edebiyat ve dava adamı, Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine, Yazarlar Birliği mensuplarına, fikir ve edebiyat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu Mehmet Doğan vefat etti! Siyasilerden peş peşe taziye mesajları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm edebiyat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu Mehmet Doğan vefat etti! Siyasilerden peş peşe taziye mesajları

"BÜTÜN ÇALIŞMALARINDA SAMİMİYETİNE YAKINDAN ŞAHİT OLDUK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise başsağlığı mesajında, "Bu toprakların muharriri, münevveri, mütefekkiri Mehmet Doğan hocamız rahmet-i Rahman'a kavuştu. Kendisinden güzel dilimiz Türkçe adına çok şey öğrendik, kıymetli eserlerinden çok feyz aldık. Başta Türkiye Yazarlar Birliği'nin kurucusu ve Şeref Başkanı olarak edebiyatımız ve kültürümüz için yaptığı bütün çalışmalarında samimiyetine yakından şahit olduk. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de Mehmet Doğan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkçemize ve milli kültürümüze adanmış bir ömür yaşadı ve devasa eserler verdi. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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