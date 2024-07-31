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Haberler Galeri Türkiye'den İsmail Haniye suikastına sert tepki: Alçak saldırıyı lanetliyoruz
Giriş Tarihi: 31.07.2024 08:39 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:06

Türkiye'den İsmail Haniye suikastına sert tepki: Alçak saldırıyı lanetliyoruz

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi alma törenine katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'da HAMAS lideri İsmail Haniye bulunduğu konutta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Türkiye'de Tahran'daki alçak saldırıya sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı: Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, Hamas lideri Haniye'nin suikast sonucu şehit edilmesinin savaşı geniş alana yayabileceğini belirterek, "Dünyanın artık bunu kınayarak geçiştirmemesi gerekiyor. Bu artık uluslararası hukuk için son aşamadır." dedi.

Türkiye’den İsmail Haniye suikastına sert tepki: Alçak saldırıyı lanetliyoruz

İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye karşı yapılan alçak saldırıya Türkiye'den sert tepki geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’den İsmail Haniye suikastına sert tepki: Alçak saldırıyı lanetliyoruz

Bakanlık, suikaste ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığının bir kez daha gözler önüne serildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu saldırı, aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

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Türkiye’den İsmail Haniye suikastına sert tepki: Alçak saldırıyı lanetliyoruz

MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ: ALÇAK SALDIRIYLA ŞEHİD EDİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili, "İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu" dedi.

Türkiye’den İsmail Haniye suikastına sert tepki: Alçak saldırıyı lanetliyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dedi:

"'Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler.'

Gazze'nin şehidler kervanına bir büyük mücahid daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehid vermiş İsmail Haniye kardeşimiz insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehid edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı âli, mekânı cennet olsun.

Türkiye’den İsmail Haniye suikastına sert tepki: Alçak saldırıyı lanetliyoruz

İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadeti ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehidlikle mükâfatlandırdı.

Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi; 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.'

Tüm Filistin halkına ve Özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum."

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