Giriş Tarihi: 31.07.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
10:06
Türkiye'den İsmail Haniye suikastına sert tepki: Alçak saldırıyı lanetliyoruz
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi alma törenine katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'da HAMAS lideri İsmail Haniye bulunduğu konutta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Türkiye'de Tahran'daki alçak saldırıya sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı: Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, Hamas lideri Haniye'nin suikast sonucu şehit edilmesinin savaşı geniş alana yayabileceğini belirterek, "Dünyanın artık bunu kınayarak geçiştirmemesi gerekiyor. Bu artık uluslararası hukuk için son aşamadır." dedi.