Türkiye’nin Gazetesi SABAH 40. yaşında! Herkes susarken FETÖ’yü deşifre ettik!

ŞEHİTLERİMİZİ HİÇ UNUTMADIK

SABAH, 15 Temmuz ihanetine göğüslerine siper eden 253 şehidimizi hiç unutmadı. İhaneti yıllar geçse de şehitlerimizin hatırasını her zaman diri tuttu. 2 bin 200'e yakın gazimizin o geceki şanlı direnişini dünkü gibi toplumun hafızasında diri tutmaya gayret etti. SABAH'ın şehit ve gazilerimizi gündemde tutan yayınları geride kalan gözü yaşlı ama gururlu aileleri ve yakınları tarafından takdirle karşılandı. Şehit ve gazi yakınları her fırsatta SABAH'ın cesur yayınlara teşekkür ederek 'İyi ki SABAH var.' dediler.



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15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, SABAH'ın 15 Temmuz özel ekini okuduğunda o geceyi tekrar yaşadığını belirterek "Bu sayfa, kızımın anı evinde olmalı." dedi. SABAH'ın hazırlattığı 15 Temmuz sayfasını Cennet'in anı evine asan şehit babası "Bu sayfalarda vatan, millet, bayrak, şehitler ve 15 Temmuz ruhu var. Anı evini gezen genç nesil, bu sayfaları okuyarak 15 Temmuz'u daha iyi anlayacak." dedi.

Yahya Kemal Yiğit; "SABAH, 15 Temmuz'u unutmuyor, unutturmuyor. Her yıl çok kapsamlı özel ekler yapıyor. Bu yıl da SABAH'ın 15 Temmuz ekleri çok güzel oldu. Birçok şehit ailesini saatlerce dinlediniz. Acılarımızı özlemlerimizi bu sayfalara sığdırdınız. Vatan, millet, bayrak, şehitler ve 15 Temmuz ruhunun yer aldığı bu sayfalar, aslında tarihe bir not düşülüyor." ifadelerini kullandı.