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Giriş Tarihi: 22.04.2025 06:25 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 06:27

Türkiye’nin Gazetesi SABAH 40. yaşında! Herkes susarken FETÖ’yü deşifre ettik!

Türk basınında cesur ve araştırmacı gazeteciliğin sembolü olan SABAH gazetesi, 40'ıncı yılını kutluyor. 22 Nisan 1985'te yayın hayatına başlayan ve aralıksız olarak okurlarıyla buluşan SABAH, özel haberleriyle Türk basınının marka gazetesi olmayı devam ettiriyor. SABAH, Türk basınında ülkemizin tüm kurumlarına sızan ve yurt dışında da çok etkili olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı yüzünü kamuoyuna duyuran ilk gazete oldu. Ülkemizde yayın yapan gazete ve televizyonlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) etkisinde kalarak örgütün karanlık ilişki ağına ilişkin haber yapamazken; SABAH, FETÖ'nün kanlı bir örgüt olduğunu belge ve delilleriyle kamuoyuna duyurdu.

BARIŞ SAVAŞ
Türkiye’nin Gazetesi SABAH 40. yaşında! Herkes susarken FETÖ’yü deşifre ettik!

40. yıl önce yayın hayatına başlayan SABAH, Türkiye'nin yakın tarihinde gerçekleştirilmek istenen darbe girişimlerine karşı sivil iradenin yanında yer aldı. Darbecilerin kirli planlarını belgeleriyle gözler önüne serdi. Yolsuzluk ve rüşvete karışan isimleri deşifre etti. Çevre katliamı gerçekleştirenlerini kamuoyuna duyurdu. Terör devleti İsrail'in katliamları ve Orta Doğu'daki amaçları gözler önüne serildi. Ülkenin gelişmesine destek olan projeleri kamuoyuna duyurdu.

HERKES SUSARKEN FETÖ'NÜN KARANLIK İLİŞKİ AĞINI ORTAYA ÇIKARDIK
SABAH, Türk basınında ülkemizin tüm kurumlarına sızan ve yurt dışında da çok etkili olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı yüzünü kamuoyuna duyuran ilk gazete oldu. Ülkemizde yayın yapan gazete televizyonlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) etkisinde kalarak örgütün karanlık ilişki ağına ilişkin haber yap(a)mazken; SABAH FETÖ'nün kanlı bir örgüt olduğunu belge ve delilleriyle kamuoyuna duyurdu. Örgütün işlediği faili meçhul cinayetler, ülkemizde ve yurt dışındaki karanlık yapılanması/temsilcileri günlerce gazetemizde işlendi. Herkesin sustuğu dönemde elebaşılığını Fetullah Gülen'in yaptığı FETÖ'nün Türkiye'yi ahtapot gibi saran kirli ağını deşifre ettik. FETÖ, SABAH'ın yayınlarından rahatsız oldu. O dönemde yargı üzerinde etkisini sürdüren örgüt, muhabirlerimiz, yazarlarımız ve yöneticilerimiz hakkında davalar açtı. SABAH yılmadı ve örgütü deşifre etmeye devam etti. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi yayınlarımızın haklılığını ortaya çıkardı. SABAH'ın hain örgütün kanlı yüzünü deşifre eden cesur yayınlarını "abartılı" bakan çevreler, 15 Temmuz ihaneti yaşanınca 'Az bile yazmışsınız.' diyerek SABAH'ın hakkını teslim etmek zorunda kaldılar.

Türkiye’nin Gazetesi SABAH 40. yaşında! Herkes susarken FETÖ’yü deşifre ettik!

FETÖ'NÜN GEZİ KALKIŞMASINDA DESTEK VERDİĞİNİ BELGELEDİK
SABAH; 27 Mayıs 2013'te başlayan, 22 gün boyunca 79 ile yayılan Gezi Parkı kalkışmasına, FETÖ'nün polis, hâkim ve savcılarının açık destek verdiğini belgeledi. Örgütün önemli isimlerden olan dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli'nin, Gezi Parkı'ndaki çadırların yakılması talimatını verdiğini manşetine taşıdık. Gezi kalkışmasında çadırları yaktıran dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli ve orantısız güç kullanan yardımcısı Mithat Aynacı, FETÖ'den yargılandı. Mithat Aynacı, 15 Temmuz'da İstanbul Emniyeti'ni işgale gelen tanktan askeri kamuflajla çıktı.

FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK YARGI DARBE GİRİŞİMİNİ TÜRK BASININDA İLK DEFA SABAH DUYURDU
FETÖ'nün hakim, savcı ve polisleri, 17-25 Aralık 2013'te yolsuzluk kılıflı bir operasyonla hükümeti devirmeye yönelik bir girişim başlattı. Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi, bürokratlar, Türkiye'nin önemli projelerine imza atan iş adamları ve kurumlarının hedef alındığı kumpas, SABAH tarafından kamuoyuna duyuruldu. 18 Aralık 2013'te yayınlanan manşet haberde; "Kaset olmadı. Dosya verelim. Operasyonun amacı: Siyaseti itibarsızlaştırmak." ifadeleri yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'yü hedef aldı ve "İnine gireceğiz." ifadelerini kullandı, FETÖ'yle mücadeleyi Yeni Türkiye'nin İstiklal Savaşı olarak tanımladı.
Turkuvaz Medya, FETÖ'nün kirli ilişkilerini deşifre etti. SABAH, yayımladığı cesur manşetlerle FETÖ'nün sinsi planlarını deşifre ederek Türkiye'nin demokrasi ve adalet mücadelesinde öncü bir rol üstlendi.

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Türkiye’nin Gazetesi SABAH 40. yaşında! Herkes susarken FETÖ’yü deşifre ettik!

KANLI ÖRGÜTÜ DEŞİFRE ETTİK
SABAH, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce de ihanetlerini belge ve delilleriyle gözler önüne serdi. FETÖ'nün kasalarından olan iş adamı Akın İpek'in, Ankara İncek semtinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için saray yaptığını manşetine taşıdı. Kanlı örgütün yurt dışına kaçan yöneticilerini inlerinde görüntüledi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİM GECESİ ÖLÜMÜNE YAYIN YAPTIK
SABAH, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi de örgütle mücadelesini sürdürdü. SABAH gazetesi yöneticileri ve muhabirleri, hain darbe girişimi gecesi hem sahada hem de gazete binasında gazetecilik faaliyetini sürdürdü. O gece Turkuvaz Medya ölümüne bir yayın yapıyordu. SABAH, tüm engellemelere rağmen yarınki manşetini hazırlıyordu.
Muhabirlerimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesini ve halkın direnişini SABAH, TAKVİM ve A Haber'in internet siteleri ile ATV ve A Haber televizyonuna aktardı. Turkuvaz Medya'ya giremeyen darbeci hainler, SABAH binasına kurşun yağdırarak kaçmak zorunda kaldı.
SABAH, FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği kanlı darbe girişimini "FETÖ'cü kalkışmaya milli irade tokadı" manşetiyle duyurdu, halkın kanlı terör örgütüne karşı demokrasi destanı yazdığını ifade etti. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, Türk milleti sokaklarda FETÖ'cü kalkışmaya karşı direnirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm yaşananları kahve içerek takip ettiğini manşetimize taşıdık.

Türkiye’nin Gazetesi SABAH 40. yaşında! Herkes susarken FETÖ’yü deşifre ettik!

ŞEHİTLERİMİZİ HİÇ UNUTMADIK
SABAH, 15 Temmuz ihanetine göğüslerine siper eden 253 şehidimizi hiç unutmadı. İhaneti yıllar geçse de şehitlerimizin hatırasını her zaman diri tuttu. 2 bin 200'e yakın gazimizin o geceki şanlı direnişini dünkü gibi toplumun hafızasında diri tutmaya gayret etti. SABAH'ın şehit ve gazilerimizi gündemde tutan yayınları geride kalan gözü yaşlı ama gururlu aileleri ve yakınları tarafından takdirle karşılandı. Şehit ve gazi yakınları her fırsatta SABAH'ın cesur yayınlara teşekkür ederek 'İyi ki SABAH var.' dediler.


YİĞİT: "MİLLİ İRADENİN SESİ SABAH SUSARSA TÜRKİYE SUSAR"
15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, SABAH'ın 15 Temmuz özel ekini okuduğunda o geceyi tekrar yaşadığını belirterek "Bu sayfa, kızımın anı evinde olmalı." dedi. SABAH'ın hazırlattığı 15 Temmuz sayfasını Cennet'in anı evine asan şehit babası "Bu sayfalarda vatan, millet, bayrak, şehitler ve 15 Temmuz ruhu var. Anı evini gezen genç nesil, bu sayfaları okuyarak 15 Temmuz'u daha iyi anlayacak." dedi.
Yahya Kemal Yiğit; "SABAH, 15 Temmuz'u unutmuyor, unutturmuyor. Her yıl çok kapsamlı özel ekler yapıyor. Bu yıl da SABAH'ın 15 Temmuz ekleri çok güzel oldu. Birçok şehit ailesini saatlerce dinlediniz. Acılarımızı özlemlerimizi bu sayfalara sığdırdınız. Vatan, millet, bayrak, şehitler ve 15 Temmuz ruhunun yer aldığı bu sayfalar, aslında tarihe bir not düşülüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Gazetesi SABAH 40. yaşında! Herkes susarken FETÖ’yü deşifre ettik!

ASMAZ: "SABAH OLMASA BİZİ YALANA BOĞARLARDI"
15 Temmuz darbe girişimi sırasında A Haber, atv ve SABAH'ı bünyesinde bulunduran Turkuvaz Medya'yı işgal etmek için yola çıkan darbeci askerlerin şehit ettiği Servet Asmaz'ın (44) ağabeyi Selahattin Asmaz, "Darbeciler aHaber'i, SABAH'ı susturmak için geliyorlarmış. Turkuvaz Medya gibi milli medyalar olmasa bizi yalan haberlerle boğarlardı. Bunun farkındayız" İfadelerini kullandı.

SABAH, YOLSUZLUKLARI DA DEŞİFRE ETTİ
SABAH, yolsuzluk ve rüşvete karışan isimleri de deşifre etti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in rüşvet aldığını belgeledik. Semih Şahin görevden uzaklaşırıldı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yolsuzluk yaptığını kamuoyuna duyurduk. Vefa Salman, "resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından görevden alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yolsuzluk ve usulsüz yaptığını belgeleriyle manşetimizde yer aldı. Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklandı ve görevinden alındı.