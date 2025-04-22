Giriş Tarihi: 22.04.2025 06:25
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
06:27
Türkiye’nin Gazetesi SABAH 40. yaşında! Herkes susarken FETÖ’yü deşifre ettik!
Türk basınında cesur ve araştırmacı gazeteciliğin sembolü olan SABAH gazetesi, 40'ıncı yılını kutluyor. 22 Nisan 1985'te yayın hayatına başlayan ve aralıksız olarak okurlarıyla buluşan SABAH, özel haberleriyle Türk basınının marka gazetesi olmayı devam ettiriyor. SABAH, Türk basınında ülkemizin tüm kurumlarına sızan ve yurt dışında da çok etkili olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı yüzünü kamuoyuna duyuran ilk gazete oldu. Ülkemizde yayın yapan gazete ve televizyonlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) etkisinde kalarak örgütün karanlık ilişki ağına ilişkin haber yapamazken; SABAH, FETÖ'nün kanlı bir örgüt olduğunu belge ve delilleriyle kamuoyuna duyurdu.