Türkiye’nin hamlesine PKK’yı yöneten üst akıldan yeni plan: Suriye ve Kuzey Irak yetmez, eylemleri metropole taşıyın!

Örgütün, teröristlere Türkiye dışında yapılan eylemlerin artık yetersiz olduğu, bunun bir aşama daha ileriye taşınması gerektiğini, eylemlerin yurt içine taşınması talimatı verdiği öğrenildi. Örgütün bu hedefini sözde PKK'nın özel kuvvetler birimine de aktardığı, TUSAŞ'ta eylem yapan teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in de örgütün yayın organı ANF'de eylem öncesi yaptığı röportajda bu talimatları aldığı görüldü.