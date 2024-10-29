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Haberler Galeri Türkiye’nin hamlesine PKK’yı yöneten üst akıldan yeni plan: Suriye ve Kuzey Irak yetmez, eylemleri metropole taşıyın!
Giriş Tarihi: 29.10.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:58

Türkiye’nin hamlesine PKK’yı yöneten üst akıldan yeni plan: Suriye ve Kuzey Irak yetmez, eylemleri metropole taşıyın!

Türkiye'nin terör örgütü PKK/PYD'nin bitirilmesine yönelik atacağı adımlar örgütü yöneten üst akılı harekete geçirdi. Sürecin sekteye uğramasını hedeflenerek strateji değiştirmesi istenilen PKK'ya Suriye ve Kuzey Irak'ta Türk güvenlik güçlerine karşı yapılan eylemlerin yetersiz olduğu, Türkiye'nin çabalarının boşa çıkartılması için yurt içinde eylem yapma talimatı verildi. Bunun en büyük göstergesi ise TUSAŞ'a yapılan hain saldırı ile kırmızı kategoride aranan "Faraşin-Bedran" kod adlı Ramazan Aktaş ile gri kategoride yer alan PKK'lı Özcan Günay'ın eylem hazırlığındayken Mardin'de etkisiz hale getirilmesi oldu. Örgütün strateji değişikliğiyle ilgili istihbarat raporlarında yer alan detaylar arasında Süleymaniye'de Kandil elebaşıları ile görüşen İsrailli ekibin etkisine de yer verildi. Özellikle sınır güvenliği kırımızı alarma geçirilirken güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkartıldı.

Halit TURAN
Türkiye’nin hamlesine PKK’yı yöneten üst akıldan yeni plan: Suriye ve Kuzey Irak yetmez, eylemleri metropole taşıyın!

PKK/PYD terör örgütünün kontrolünü ele alan ABD ve İsrail, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürecin PKK'nın bitirilmesiyle ilgili tarihi fırsat nitelendirmesi yapmasının ardından örgüte yeni yol haritası çizme çabasına soktu. Bilindiği gibi, kırsalda hareket edemeyen, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarıyla da sınır ötesinde lider kadrosunda ağır kayıplar veren PKK/PYD'ye Türkiye'nin atacağı adımları ve yapacağı hamlelerin sekteye uğratılması amacıyla yeni eylemler yapma talimatı verildi.

Türkiye’nin hamlesine PKK’yı yöneten üst akıldan yeni plan: Suriye ve Kuzey Irak yetmez, eylemleri metropole taşıyın!

MAŞASI OLDUKLARI ÜLKELERDEN YENİ TALİMAT

İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre, PKK/PYD'ye Kuzey Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine karşı yapılacak eylemlerin yetersiz olacağı, eylemlerin Türkiye içine taşınması için rota çizildiği belirtildi. PKK elebaşlarının uşağı olduğu ülkelerden aldığı talimatları örgüte aktardığı belirtildi.

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Türkiye’nin hamlesine PKK’yı yöneten üst akıldan yeni plan: Suriye ve Kuzey Irak yetmez, eylemleri metropole taşıyın!

Örgütün, teröristlere Türkiye dışında yapılan eylemlerin artık yetersiz olduğu, bunun bir aşama daha ileriye taşınması gerektiğini, eylemlerin yurt içine taşınması talimatı verdiği öğrenildi. Örgütün bu hedefini sözde PKK'nın özel kuvvetler birimine de aktardığı, TUSAŞ'ta eylem yapan teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in de örgütün yayın organı ANF'de eylem öncesi yaptığı röportajda bu talimatları aldığı görüldü.

Türkiye’nin hamlesine PKK’yı yöneten üst akıldan yeni plan: Suriye ve Kuzey Irak yetmez, eylemleri metropole taşıyın!

KIRMIZI KATEGORİDEKİ TERÖRİST TÜRKİYE'YE GİRDİ

İstihbarat birimlerinin bu raporu da TUSAŞ'a yapılan eylemle netlik kazanırken, örgütün Türkiye içinde eylem yapma çabasına girdiği, TUSAŞ saldırısını yapan iki teröristin yanı sıra Kırmızı ve Gri kategori de aranan teröristleri de Türkiye'ye gönderdiği ortaya çıktı.

Türkiye’nin hamlesine PKK’yı yöneten üst akıldan yeni plan: Suriye ve Kuzey Irak yetmez, eylemleri metropole taşıyın!

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen kırmızı kategoride aranan "Faraşin-Bedran" kod adlı Ramazan Aktaş ile gri kategoride yer alan "Zafer" kod adlı PKK'lı terörist Özcan Günay'ın da eylem hazırlığında olduğu, istihbarat birimlerinin sıkı takibiyle harekete geçemeden etkisiz hale getirildikleri öğrenildi.

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