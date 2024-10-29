Giriş Tarihi: 29.10.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024
11:58
Türkiye’nin hamlesine PKK’yı yöneten üst akıldan yeni plan: Suriye ve Kuzey Irak yetmez, eylemleri metropole taşıyın!
Türkiye'nin terör örgütü PKK/PYD'nin bitirilmesine yönelik atacağı adımlar örgütü yöneten üst akılı harekete geçirdi. Sürecin sekteye uğramasını hedeflenerek strateji değiştirmesi istenilen PKK'ya Suriye ve Kuzey Irak'ta Türk güvenlik güçlerine karşı yapılan eylemlerin yetersiz olduğu, Türkiye'nin çabalarının boşa çıkartılması için yurt içinde eylem yapma talimatı verildi. Bunun en büyük göstergesi ise TUSAŞ'a yapılan hain saldırı ile kırmızı kategoride aranan "Faraşin-Bedran" kod adlı Ramazan Aktaş ile gri kategoride yer alan PKK'lı Özcan Günay'ın eylem hazırlığındayken Mardin'de etkisiz hale getirilmesi oldu. Örgütün strateji değişikliğiyle ilgili istihbarat raporlarında yer alan detaylar arasında Süleymaniye'de Kandil elebaşıları ile görüşen İsrailli ekibin etkisine de yer verildi. Özellikle sınır güvenliği kırımızı alarma geçirilirken güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkartıldı.