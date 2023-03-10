Giriş Tarihi: 10.03.2023 06:48
Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
06:51
Türkiye'nin kabusu: Koalisyon! Millet istikrarsızlığın bedelini canıyla ve malıyla ödedi
Türkiye'nin siyasi hayatı koalisyonlarla kâbusa döndü. Anlaşmazlıklarla geçen koalisyonlar döneminde hiçbir alanda başarı sağlanamadı 1961'de CHP-AP arasında Türkiye'nin ilk koalisyon hükümeti, darbecilerin Çankaya Protokolü dayatmasıyla kuruldu. Ömrü ise 7 ay sürdü Koalisyonların kurulmasında darbecilerin baskıları da etkili oldu. Darbeciler, koalisyonlarda siyasi krizleri kullanmak için her an pusudaydı