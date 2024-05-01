Türkiye’nin konuştuğu Cem Garipoğlu davasında flaş gelişme! SABAH otopsi fotoğraflarına ulaştı

Ancak intihar eden kişinin Cem Garipoğlu olmadığına dair iddialar, kamuoyunda yıllardır bitmedi. Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak (fethi kabir) tartışmaların son bulmasını istedi. Ancak talep hem savcılık hem de Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.



