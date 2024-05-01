Giriş Tarihi: 01.05.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
06:48
Türkiye'nin konuştuğu Cem Garipoğlu davasında flaş gelişme! SABAH otopsi fotoğraflarına ulaştı
Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun hayatta olup olmadığıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Garipoğlu'nun otopsisine ait görüntülerin incelenmesi için bilirkişi ataması yapılmıştı. Garipoğlu'nun otopsi incelemesiyle ilgili bilirkişi incelemesi tamamlandı. Bilirkişi, 2014 yılında yapılan otopsi işlemine ait fotoğraf ve videoları izleyerek dökümünü yaptı ve savcılığa sundu. SABAH, Garipoğlu'nun otopsi fotoğraflarına ulaştı.