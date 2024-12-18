Giriş Tarihi: 18.12.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024
11:53
Türkiye'nin o hamleleri yankı uyandırdı! AFP'den dikkat çeken analiz: Erdoğan kazanan oldu!
Türkiye'nin başta Suriye için hem masada hem de sahada attığı diplomatik hamleler ile birlikte Afrika hattında Somali-Etiyopya ve Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki krizlerin çözümü için de devreye girmesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikadaki vizyonunu bir kez daha kanıtladı. Uluslararası basın Başkan Erdoğan'ın 'barış' için adımlarına geniş yer verirken AFP'den dikkat çeken bir analiz geldi. Analizde; Başkan Erdoğan'ın küresel arenadaki güçlü rolüne ve Suriye'de Esad rejiminin devrildikten sonraki kazanımlara yer verildi.