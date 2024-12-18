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Haberler Galeri Türkiye'nin o hamleleri yankı uyandırdı! AFP'den dikkat çeken analiz: Erdoğan kazanan oldu!
Giriş Tarihi: 18.12.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:53

Türkiye'nin o hamleleri yankı uyandırdı! AFP'den dikkat çeken analiz: Erdoğan kazanan oldu!

Türkiye'nin başta Suriye için hem masada hem de sahada attığı diplomatik hamleler ile birlikte Afrika hattında Somali-Etiyopya ve Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki krizlerin çözümü için de devreye girmesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikadaki vizyonunu bir kez daha kanıtladı. Uluslararası basın Başkan Erdoğan'ın 'barış' için adımlarına geniş yer verirken AFP'den dikkat çeken bir analiz geldi. Analizde; Başkan Erdoğan'ın küresel arenadaki güçlü rolüne ve Suriye'de Esad rejiminin devrildikten sonraki kazanımlara yer verildi.

Türkiye’nin o hamleleri yankı uyandırdı! AFP’den dikkat çeken analiz: Erdoğan kazanan oldu!

Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi devrildi. Korkunç Esad iktidarının yıkılmasının ardından ülkede yeniden umut ve özgürlük ışığı yandı. Suriye halkı mutlu günler için Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken uluslararası basın da dikkat çeken analizlere imza atıyor.

Türkiye’nin o hamleleri yankı uyandırdı! AFP’den dikkat çeken analiz: Erdoğan kazanan oldu!

AFP'de yer alan bir analiz-haberde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye hamlelerine yer verildi. Başkan Erdoğan'ın Suriye'de kartlarını iyi oynadığı ve Suriye için kıskanılacak bir pozisyonda olduğu yazıldı. Ankara'nın kendinden emin olduğuna vurgu yapılırken, 'Erdoğan en büyük kazanan oldu' ifadelerine yer verildi.

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Türkiye’nin o hamleleri yankı uyandırdı! AFP’den dikkat çeken analiz: Erdoğan kazanan oldu!

"ERDOĞAN KARTLARINI İYİ OYNADI"

Marlow Global araştırma direktörü Anthony Skinner AFP'ye yaptığı açıklamada Erdoğan'ın güç ve güvenlik açısından uzun vadeli bir strateji izlediğini belirterek, "Erdoğan hükümeti, Türkiye'nin hem kendi arka bahçesinde hem de daha uzaklarda elini güçlendirmek için hem devlet hem de devlet dışı aktörlerle ilişkilerini dikkatle geliştirdi" dedi.

Türkiye’nin o hamleleri yankı uyandırdı! AFP’den dikkat çeken analiz: Erdoğan kazanan oldu!

Erdoğan'ın stratejisinin sonuçlarının Suriye ve Afrika Boynuzu'nda açıkça görüldüğünü belirten Skinner, "Erdoğan şimdiye kadar kartlarını iyi oynadı ve Suriye konusunda kıskanılacak bir pozisyona sahip" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin o hamleleri yankı uyandırdı! AFP’den dikkat çeken analiz: Erdoğan kazanan oldu!

"EN BÜYÜK KAZANAN ERDOĞAN"

AFP, Erdoğan'ın ayrıca Hartum ve Abu Dabi arasında yaşanan anlaşmazlığı çözmek için de devreye girmeyi teklif ettiğini hatırlatırken, Uluslararası güvenlik profesörü Max Abrahms Suriye'de yaşanan gelişmelerin "en büyük kazananının" Erdoğan olduğunu söyledi.

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