Türkiye’nin o hamleleri yankı uyandırdı! AFP’den dikkat çeken analiz: Erdoğan kazanan oldu!

"ERDOĞAN KARTLARINI İYİ OYNADI"

Marlow Global araştırma direktörü Anthony Skinner AFP'ye yaptığı açıklamada Erdoğan'ın güç ve güvenlik açısından uzun vadeli bir strateji izlediğini belirterek, "Erdoğan hükümeti, Türkiye'nin hem kendi arka bahçesinde hem de daha uzaklarda elini güçlendirmek için hem devlet hem de devlet dışı aktörlerle ilişkilerini dikkatle geliştirdi" dedi.