Giriş Tarihi: 08.12.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024
08:52
Türkiye’nin Suriye planı hazır! Ankara’nın “Astana” pozisyonu: Dikkat çeken toprak bütünlüğü vurgusu!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani'nin davetine icabetle 22. Doha Forumu'na katılıyor. Forum marjında, Rusya Federasyonu ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla Astana Formatı'nda Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gerçekleştirildi. Her daim bölgesinde barış, huzur ve istikrarı savunan Türkiye burada Suriye konusundaki önceliklerini muhataplarına aktardı.