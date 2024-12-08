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Giriş Tarihi: 08.12.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 08:52

Türkiye’nin Suriye planı hazır! Ankara’nın “Astana” pozisyonu: Dikkat çeken toprak bütünlüğü vurgusu!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani'nin davetine icabetle 22. Doha Forumu'na katılıyor. Forum marjında, Rusya Federasyonu ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla Astana Formatı'nda Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gerçekleştirildi. Her daim bölgesinde barış, huzur ve istikrarı savunan Türkiye burada Suriye konusundaki önceliklerini muhataplarına aktardı.

BETÜL USTA
Türkiye’nin Suriye planı hazır! Ankara’nın Astana pozisyonu: Dikkat çeken toprak bütünlüğü vurgusu!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani'nin davetine icabetle 22. Doha Forumu'na katılıyor.

Türkiye’nin Suriye planı hazır! Ankara’nın Astana pozisyonu: Dikkat çeken toprak bütünlüğü vurgusu!

Forum marjında, Rusya Federasyonu ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla Astana Formatı'nda Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gerçekleştirildi. Her daim bölgesinde barış, huzur ve istikrarı savunan Türkiye burada Suriye konusundaki önceliklerini muhataplarına aktardı.

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Türkiye’nin Suriye planı hazır! Ankara’nın Astana pozisyonu: Dikkat çeken toprak bütünlüğü vurgusu!

Astana görüşmeleri, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için en kritik girişimlerin başında geliyor. 2017 Ocak ayından bu yana, bölgede istikrarın sağlanması adına birçok karar alındı.

Türkiye’nin Suriye planı hazır! Ankara’nın Astana pozisyonu: Dikkat çeken toprak bütünlüğü vurgusu!

Astana formatlı" görüşmelerde, siyasi sürecin önemli halkalarından biri olan Anayasa Komitesi'nin kurulmasının temelleri atıldı.

Türkiye’nin Suriye planı hazır! Ankara’nın Astana pozisyonu: Dikkat çeken toprak bütünlüğü vurgusu!

Doha'da gerçekleştirilen Genişletilmiş formatlı Astana toplantısında Türkiye şu mesajları verdi:

1-Rejimin kendi halkıyla uzlaşmaması, ülkede artan ekonomik sorunlar, terör örgütlerinin faaliyetleri, kurumların düzgün işlememesi, sivillerin hedef alınması bugünkü olayları tetikledi.

2-2011'deki hatalar tekrarlanmamalı. Savaş yerine uzlaşma aranmalı. Gerginlik bir an önce azaltılmalı. Siviller ve sivil altyapı hedef alınmamalı. Azınlıkların, farklı inanç gruplarının hakları gözetilmeli.

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