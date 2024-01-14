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Haberler Galeri Türkiye’nin Suriye ve Irak operasyonları dünya basınında: Alman Tagesschau gazetesinden skandal harita!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 12:47

Türkiye’nin Suriye ve Irak operasyonları dünya basınında: Alman Tagesschau gazetesinden skandal harita!

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı hainlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehadete erdi. Türkiye ise terör örgütüne misliyle karşılık verdi. Başlatılan hava operasyonlarında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edildi, 57 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Türkiye'nin PKK/YPG'ye yönelik operasyonları dünya basınının da manşetlerindeydi. Alman Tagesschau gazetesinin haberde kullandığı skandal Türkiye haritası ise tepki çekti.

Türkiye’nin Suriye ve Irak operasyonları dünya basınında: Alman Tagesschau gazetesinden skandal harita!

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden gelen haber yürekleri yaktı. PKK'lı teröristlerin üs bölgesine sızmaya çalışması sonucu çıkan çatışmada 9 askerimiz şehadete ulaştı. Türkiye ise eli kanlı terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Teröristlerin inlerine ve kaçış güzergahlarına bombalar yağdırdı.

Türkiye’nin Suriye ve Irak operasyonları dünya basınında: Alman Tagesschau gazetesinden skandal harita!

Cumartesi gecesinden itibaren devam eden operasyonlarda 57 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ile Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonlar dünyada da geniş yankı uyandırdı. Dünya medyası, terör hedeflerinin yerle bir edildiği operasyonları manşetlerine taşıdı.

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Türkiye’nin Suriye ve Irak operasyonları dünya basınında: Alman Tagesschau gazetesinden skandal harita!

Euronews 'Cuma günü Türkiye'deki bir askeri üste 9 askerin öldürülmesi sonrasında gerçekleşti' ifadelerini kullandı. Alman Spiegel ise 'Türkiye, Suriye ve Irak'ta hava saldırıları düzenliyor' başlıklı haberinde pek çok teröristin etkisiz hale getirildiğini yazdı.

Türkiye’nin Suriye ve Irak operasyonları dünya basınında: Alman Tagesschau gazetesinden skandal harita!

ABD merkezli Politico, 'Türkiye Suriye ve Irak'ta Kürt militanları bombalıyor' diyerek yapılan operasyonları manşetine taşıdı. Katar merkezli Al Jazeera 'Savunma bakanlığı, Irak'taki Türk askeri üssüne düzenlenen saldırıda dokuz Türk askerinin ölmesinin ardından 29 noktanın vurulduğunu söyledi' ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Suriye ve Irak operasyonları dünya basınında: Alman Tagesschau gazetesinden skandal harita!

İsveç merkezli Expressen 'Türkiye, Cumartesi gecesi Kuzey Irak ve Suriye'ye hava saldırıları düzenledi' derken Şarkul Avsat gazetesi, Türk savaş uçaklarının teröristlere ait mağara, sığınak, depo ve petrol tesislerini yok ettiğini yazdı. Al Monitor 'Türkiye Suriye ve Irak'ta misilleme saldırıları düzenledi, Erdoğan güvenlik toplantısı düzenledi' ifadelerini kullandı.

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