Giriş Tarihi: 14.01.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
12:47
Türkiye’nin Suriye ve Irak operasyonları dünya basınında: Alman Tagesschau gazetesinden skandal harita!
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı hainlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehadete erdi. Türkiye ise terör örgütüne misliyle karşılık verdi. Başlatılan hava operasyonlarında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edildi, 57 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Türkiye'nin PKK/YPG'ye yönelik operasyonları dünya basınının da manşetlerindeydi. Alman Tagesschau gazetesinin haberde kullandığı skandal Türkiye haritası ise tepki çekti.