Türkiye’nin Suriye ve Irak operasyonları dünya basınında: Alman Tagesschau gazetesinden skandal harita!

Cumartesi gecesinden itibaren devam eden operasyonlarda 57 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ile Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonlar dünyada da geniş yankı uyandırdı. Dünya medyası, terör hedeflerinin yerle bir edildiği operasyonları manşetlerine taşıdı.