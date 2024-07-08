Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TÜRKSAT 6A için heyecan dorukta! Bakan Uraloğlu paylaştı: Uzaya Türk imzası
Giriş Tarihi: 08.07.2024 20:14 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 20:14

TÜRKSAT 6A için heyecan dorukta! Bakan Uraloğlu paylaştı: Uzaya Türk imzası

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatılması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türksat 6A, bu gece saat 00.20'de SpaceX firmasının Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngesine fırlatılacak. Fırlatma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katılacak. Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'yı 10 maddede sıraladı...

TÜRKSAT 6A için heyecan dorukta! Bakan Uraloğlu paylaştı: Uzaya Türk imzası

Türk mühendisleri tarafından yerli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, bu gece yörüngesine doğru yola çıkıyor.

TÜRKSAT 6A için heyecan dorukta! Bakan Uraloğlu paylaştı: Uzaya Türk imzası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirildiğini bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TÜRKSAT 6A için heyecan dorukta! Bakan Uraloğlu paylaştı: Uzaya Türk imzası

Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın fırlatma hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Uraloğlu, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A kapsülün içine yerleştirildi. SpaceX'in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKSAT 6A için heyecan dorukta! Bakan Uraloğlu paylaştı: Uzaya Türk imzası

HERKES SAAT 00.20'YE KİLİTLENDİ

Türk mühendisleri tarafından üretilen Türksat 6A uydusunun bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılması planlanıyor.

TÜRKSAT 6A için heyecan dorukta! Bakan Uraloğlu paylaştı: Uzaya Türk imzası

Bakan Uraloğlu, fırlatmaya saatler kala yeni paylaşım daha yaparak Türksat 6A'yı 10 maddede sıraladı.

Paylaşımda şu 10 madde yer aldı:

10-Türksat 6a yerli ve milli ilk haberleşme uydumuz
9-Space X Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak

SON DAKİKA