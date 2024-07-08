Giriş Tarihi: 08.07.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
20:14
TÜRKSAT 6A için heyecan dorukta! Bakan Uraloğlu paylaştı: Uzaya Türk imzası
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatılması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türksat 6A, bu gece saat 00.20'de SpaceX firmasının Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngesine fırlatılacak. Fırlatma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katılacak. Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'yı 10 maddede sıraladı...